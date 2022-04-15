Благотворительный покер ради Украины: PokerMatch направил более полумиллиона для гуманитарки

Пятый Victory Cup пройдет 17 апреля / Фото: PokerMatch

PokerMatch не останавливается помогать украинцам в непростые военные дни. Компания еженедельно проводит благотворительные ивенты Victory Cup, коих было уже четыре.

С середины марта компания собрала более 500 тысяч гривен, которые пошли на гуманитарную помощь для больниц, а также пострадавшим от военных действий в Украине. Неделю назад PokerMatch помог Харькову.

Реклама

Читайте также: Ежедневные миссии от PokerMatch

Последний Victory Cup позволил собрать 74,4 тысячи гривен. К ним рум добавил еще 50К и передал средства для закупки средств защиты одного из воинских подразделений "первой столицы".

PokerMatch продолжает серию благотворительных ивентов. В воскресенье, 17 апреля, состоится пятый Victory Cup, который начнется в 18:00 по киевскому времени. Размер бай-ина – 500 гривен или 15 долларов/евро.

Реклама

Читайте также: Миллионер из Беларуси публично развернул флаг Украины и осудил агрессию России

Как и всегда, призовой фонд будет передан на гуманитарные нужды Украины, а к этой сумме PokerMatch вновь добавит 50 тысяч. Также рум наградит 50 лучших игроков турнирными деньгами общей суммой 100 тысяч ТМ. Детали – на сайте компании.