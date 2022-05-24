Бізнесмен із США викупив картину Ерні Барнса за шалені гроші (фото)

Білл Перкінс придбав цінну картину

Американський бізнесмен Білл Перкінс є активним гравцем у покер, а також любителем суперечок. Минулого літа Білл ефектно виграв спір у Лендона Тайса, який вірив у свою перемогу у хедз-апі з перевагою в 700К.

Виявилося, що Перкінс ще й великий поціновувач мистецтва. На недавньому аукціоні Christie's у Нью-Йорку американець справив фурор, купивши картину Ерні Барнса "The Sugar Shack".

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Створена вона була у 1976 році та показує танці африканців у Дархемській збройовій палаті. Бізнесмен не пошкодував за цей витвір аж 15,3 мільйона доларів.

Спочатку Білл хотів урвати лот за 500 тисяч, але нарвався на суперництво Дейном Дженсеном, який представляв дружину Джорджа Лукаса – Меллоді Хобсон.

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Коли ставки дійшли до 2 мільйонів, Перкінс зробив відчайдушний хід і відразу запропонував у сім з половиною разів більше. У результаті організаторам вдалося її продати у 27 разів дорожче, ніж вона коштувала раніше.