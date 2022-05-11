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Битва за 800 тисяч скасовується: принциповий суперник Філа Хельмута злився з дуелі

Анатолій Дерека
11 травня, 21:26
Том Дван в останній момент відмовився від хедз-апу з Poker Brat. Хто ж стане новим опонентом Філа?

Том Дван знову переграв Філа Хельмута в хедз-апі / Фото: Pokeroff

На завтра, 12 травня, було заплановано новий випуск шоу High Stakes Duel. Культова передача стала місцем подвигів для рекордсмена WSOP Філа Хельмута.

Минулого року американець розніс у хедз-ап змаганнях таких майстрів, як Антоніо Есфандіарі та Даніель Негреану, після чого здолав журналіста Ніка Райта.

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Новим суперником Poker Brat став його давній важливий опонент Том Дван. Минулого року він здолав Хельмута у серпні, проте на початку цього року Філ взяв реванш.

Саме між ними й мала відбутися дуель 12 числа із призовим фондом 800 тисяч. Втім, за день до гри Том Дван скасував свою участь. Причиною американець назвав "накладки" у графіку.

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Проте організатори все одно мають намір провести дуель Хельмута проти нового опонента. Поки незрозуміло, чи знайдуть вони його за день, чи перенесуть зустріч.

Потенційними кандидатами називають легендарного Філа Айві, Дойла Брансона, а також Даніеля Негреану. Торік Філ Хельмут тричі впорався із канадцем на High Stakes Duel.

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Також організатори розглядають можливо запрошення Шона Діба, Дена Кейтса або Дага Полка, який давно зав'язав з активними іграми та переключився на ведення стримів. Не виключають і поява нових осіб, зокрема популярних стримерів.