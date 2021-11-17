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Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
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Битва за 8 мільйонів уже цієї ночі! Визначилася трійка фіналістів WSOP Main Event

Анатолій Дерека
17 листопада, 19:50
Корай Алдемір є явним фаворитом Головної події Світової серії покеру, проте Джек Олівер та Джордж Холмс можуть ще поборотися

Корай Алдемір, Джек Олівер та Джордж Холмс претендують на перемогу у головному турнірі року / Фото: WSOP

Наближається до кінця Світова серія покеру. Найкращі гравці світу з'їхалися до Лас-Вегасу, щоб розіграти між собою 88 золотих браслетів.

Центральним турніром WSOP є Main Event, який стартував 4 листопада На нього зареєструвалися 6650 гравців, з яких тисяча потрапила до призів.

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Завтра визначиться переможець Головної події. У вівторок кількість учасників скоротилася до дев'ятої, а цієї ночі пройшла перша частина фіналки. За її підсумками в гонці залишилися троє – Корай Алдемір з Австрії, Джек Олівер з Великобританії та Джордж Холмс із США.

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Відзначимо, що явним лідером є австрієць, у якого на руках 66% стека (264,6 млн фішок). У свою чергу, у Олівера 77,3К, а у Холмса – 57,4К. Зазначимо, що переможцю дістанеться суперприз у розмірі 8 мільйонів доларів.

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Віце-чемпіону дістанеться 4,3 мільйона, а володарю третього місця – 3М. До речі, п'ятеро українців уже фінішували на WSOP Main Event у призах:

  • Денис Придвор посів 30 місце (198,5К)
  • Павло Векслер зайняв 117 місце (50,9К)
  • Олексій Кравчук посів 246 місце (38,6К)
  • Тарас Манько посів 583 місце (27,6К)
  • Олександр Трохименко посів 687 місце (17,5К)