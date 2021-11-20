20 листопада 14:00
Львів 2
Зоря 1
20 листопада 17:00
Шахтар 2
Рух 0
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
20 листопада 19:30
Ліверпуль --
Арсенал --
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Барселона відмовилася від випуску NFT. Причина – торгівля наркотиками та ухилення від податків

Анатолій Дерека
20 листопада, 17:20
Каталонський футбольний клуб не захотів співпрацювати з компанією, чий власник замішаний у низці великих злочинів

Барселона вляпалася у неприємну ситуацію

Останніми роками суттєво збільшується попит на криптовалюту, зокрема і NFT (Non-Fungible Token), що перекладається як незамінний токен. Цей вид валюти є унікальним цифровим криптографічним сертифікатом, який підтверджує право на володіння цифровим активом.

Багато організацій та відомі особи випускають власні NFT з пам'ятними моментами своєї історії. Так, на початку листопада футбольний клуб Барселона оголосив про випуск свого токена з найкращими миттєвостями в історії клубу.

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Щоправда, лише за кілька тижнів каталонці розірвали контракт із маркетплейсом Ownix, де мала вийти партія токенів. Причиною стало затримання власника компанії Моше Хогега, який також є президентом ізраїльського футбольного клубу Бейтар.

Виявилося, що бізнесмен підозрюється у низці серйозних злочинів, серед яких шахрайство, відмивання грошей, ухилення від податків, а також сексуальне насильство та торгівля наркотиками. Барселона повідомила, що негайно розриває контракт, адже принципи компанії суперечать ідеям футбольного клубу.

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Поки невідомо, чи каталонці шукатимуть новий маркетплейс для реалізації своїх планів. Зазначимо, що NFT не перешкоджає копіюванню цифрового артефакту, а лише закріплює право на володіння оригінальним екземпляром. Ця криптовалюта була винайдена 2017 року.