Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
↪ Повернення Авакова 🔥 Шева - тренер в Італії! ⚡ Велике оновлення мереж 🚫 Жорсткий карантин
СЬОГОДНІ Гра Крипто

Згадати про золоту епоху Мессі: Барселона зібралася випустити власну криптовалюту

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
8 листопада, 16:30
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Каталонський клуб перебуває у фінансовій кризі, але при цьому не забуває слідувати сучасним тенденціям
Барселона анонсувала випуск NFT-токену
Барселона анонсувала випуск NFT-токену / Фото: Getty Images

В останні місяці криптовалюта набирає обертів, у тому числі й NFT (Non-Fungible Token), що перекладається як незамінний токен. Такий вид валюти є унікальним цифровим криптографічним сертифікатом, який підтверджує право на володіння цифровим активом.

Багато знаменитостей і великих компаній створюють NFT з пам'ятними моментами зі своєї кар'єри та історії. Так, наприкінці жовтня Андрій Шевченко створив свій власний токен. У нього новоспечений тренер Дженоа вклав свій найкращий сезон у кар'єрі – 2003/2004.

Реклама

Читайте також: Філ Айві оголосив про випуск ексклюзивної криптовалюти NFT

Також про створення NFT оголосив футбольний клуб Барселона. Наприкінці листопада 2021 року іспанська команда випустить колекцію токенів на маркетплейсі Ownix.

Image

Реклама

У колекцію увійдуть ключові та найяскравіші моменти ігор за всю більш ніж 120-річну історію клубу. Кількість і вартість монет, що випускаються, поки невідома.

NFT не перешкоджає копіюванню цифрового артефакту, він лише закріплює право на володіння оригінальним екземпляром. Криптовалюта була винайдена у 2017 році.

Зазначимо, що каталонці нині перебувають у фінансовій кризі через численні борги. Так, через обмеження від Ла Ліги влітку Барселона втратила Ліонеля Мессі, з яким виграла десятки трофеїв на внутрішній арені, а також чотири Ліги чемпіонів

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Новини приптовалют
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Опитування
Як створювали біткоїн
Опитування
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти