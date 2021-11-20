Барселона отказалась от выпуска NFT. Причина – торговля наркотиками и уклонение от налогов

Барселона вляпалась в неприятную ситуацию

В последние годы существенно поднимается спрос на криптовалюту, в том числе и на NFT (Non-Fungible Token), что переводится как невзаимозаменяемый токен. Этот вид валюты представляет собой уникальный цифровой криптографический сертификат, который подтверждает право на владение цифровым активом.

Многие организации и известные личности выпускают собственные NFT с памятными моментами своей истории. Так, в начале ноября футбольный клуб Барселона объявил о выпуске своего токена с лучшими мгновениями в истории клуба.

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Правда, всего через пару недель каталонцы разорвали контракт с маркетплейсом Ownix, где должна была выйти партия токенов. Причиной стало задержание владельца компании Моше Хогега, который также является президентом израильского футбольного клуба Бейтар.

Оказалось, что бизнесмен подозревается в ряде серьезных преступлений, среди которых мошенничество, отмывание денег, уклонение от налогов, а также сексуальное насилие и торговля наркотиками. Барселона сообщила, что незамедлительно разрывает контракт, ведь принципы компании идут вразрез идеям футбольного клуба.

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Пока неизвестно, будут ли каталонцы искать новый маркетплейс для реализации своих планов. Отметим, что NFT не препятствует копированию цифрового артефакта, а лишь закрепляет право владения оригинальным экземпляром. Данная криптовалюта была изобретена в 2017 году.