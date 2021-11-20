20 ноября 14:00
Львов 2
Заря 1
20 ноября 72’
Шахтер 0
Рух 0
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
20 ноября 19:30
Ливерпуль --
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Главная Игра Крипто

Барселона отказалась от выпуска NFT. Причина – торговля наркотиками и уклонение от налогов

Анатолий Дерека
20 ноября, 17:20
Каталонский футбольный клуб не захотел сотрудничать с компанией, чей владелец замешан в ряде крупных преступлений

Барселона вляпалась в неприятную ситуацию

В последние годы существенно поднимается спрос на криптовалюту, в том числе и на NFT (Non-Fungible Token), что переводится как невзаимозаменяемый токен. Этот вид валюты представляет собой уникальный цифровой криптографический сертификат, который подтверждает право на владение цифровым активом.

Многие организации и известные личности выпускают собственные NFT с памятными моментами своей истории. Так, в начале ноября футбольный клуб Барселона объявил о выпуске своего токена с лучшими мгновениями в истории клуба.

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Правда, всего через пару недель каталонцы разорвали контракт с маркетплейсом Ownix, где должна была выйти партия токенов. Причиной стало задержание владельца компании Моше Хогега, который также является президентом израильского футбольного клуба Бейтар.

Оказалось, что бизнесмен подозревается в ряде серьезных преступлений, среди которых мошенничество, отмывание денег, уклонение от налогов, а также сексуальное насилие и торговля наркотиками. Барселона сообщила, что незамедлительно разрывает контракт, ведь принципы компании идут вразрез идеям футбольного клуба.

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Пока неизвестно, будут ли каталонцы искать новый маркетплейс для реализации своих планов. Отметим, что NFT не препятствует копированию цифрового артефакта, а лишь закрепляет право владения оригинальным экземпляром. Данная криптовалюта была изобретена в 2017 году.