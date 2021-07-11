Балканська фурія накрила покер: талант з Боснії підкорює престижний турнір в Лас-Вегасі

Алі Імсіровіч виграв вже другий івент PokerGo Cup і продовжив збільшувати свої призові у 2021 році

Алі Імсіровіч підкорює черговий турнір на PokerGo Cup / Фото: Twitter Pokergo

8 липня стартувала велика серія турнірів PokerGo Cup, що проходить в одному з казино Лас-Вегаса. Одним з перших чемпіонів став Алі Імсіровіч, який зумів впевнено обіграти суперників у другому івенті.

На цьому боснієць не зупинився і вже в четвертому турнірі йому знову підкорився кубок. 50 учасників заплатили бай-ін 15 доларів, а за фінальний стіл зуміли потрапити такі великі гравці як Мо Рахім, Девід Колман і чемпіон першого турніру PokerGo Cup Алекс Фоксен. До слова, саме Алі Імсіровіч вибив його з парою валетів, залишивши на четвертому місці.

Також боснієць відправив у нокаут і третього Джордана Крістоса, а ось з Даніелем Вайнандом у нього вийшов напружений хедз-ап. Маючи перевагу по стеку, Імсіровіч практично віддав супернику ініціативу, дозволивши йому зрівнятися. Однак на одній з роздач сет з "п'ятірок" допоміг йому все ж взяти верх над канадцем, якому з 83 на руках так і не прилетів стріт.

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Варто відзначити, що у 2021 році Алі практично немає рівних, адже його загальні призові за ці півроку з гаком уже перевалили за позначку 2,5 мільйона доларів.

Підсумки четвертого турніру PokerGo Cup:

Алі Імсіровіч (Боснія і Герцеговина) – 240 тис. доларів Пітер Вайнанд (Канада) – 157,5 тис. доларів Джордан Крістос (США) – 105 тис. доларів Алекс Фоксен (США) – 75 тис. доларів Мо Рахім (США) – 60 тис. доларів Девід Колман (США) – 45 тис. доларів Ерік Уорре (США) – 37,5 тис. доларів Стівен Чідвік (Англія) – 30 тис. доларів