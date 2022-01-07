Азартний гороскоп на вікенд. Тільці нападають, а Скорпіони ловлять птаха

Гороскоп для гравців у покер / Фото: Getty Images
Сьогодні в Україні святкується Різдво, а з ним розпочинаються й останні довгі вихідні новорічних свят. Чому б не відпочити в компанії покеру?
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Вам підготували астрологічний прогноз на найближчі дні! Чого ж чекати гравцям за овальним столом цього вікенду? Давайте разом дізнаємось.
ОВЕН. 21 березня – 20 квітня
Овнам не рекомендуємо блефувати проти сильних опонентів. Ризиковані ходи можуть коштувати вам банкролу. Суперники не купляться!
ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня
Тільцям не завадить прояв агресії за столом. Їх чекають перемоги цього вікенду, проте для цього самим потрібно на це налаштуватися.
БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня
Можете сміливо йти в олл-ін із кишеньковою парою. Доля подарує вам сет на терні чи рівері й це дозволить вам зірвати великий банк.
РАК. 22 червня – 22 липня
Вам не слід змінювати свою стратегію та відступати, будьте самим собою. Якщо почали грати агресивно, то тисніть до кінця. Блеф також допоможе, але в розумних межах.
ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня
Левам буде супроводжувати успіх цього вікенду, незалежно від кишенькових карт. Навіть якщо ви отримуєте 72, підтримайте ставку і хоч би погляньте на флоп. Фортуна вас винагородить!
ДІВА. 24 серпня – 22 вересня
Дівам радимо не грати в покер цих вихідних. Сильні руки приходитимуть вам рідко. А в очікуванні можете програти свій стек. Поверніться до столу з понеділка.
ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня
Гра в покер не принесе Терезам великих виграшів, але подарує нові знайомства та емоції. Не бійтеся вийти в люди та сісти за стіл із незнайомцями.
СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада
Скорпіони зловлять свого птаха щастя на пізніх стадіях. Головне – не вилетіти раніше, тому на початку гри поводьтеся тихіше за воду, нижче трави. І будьте готові почати тиснути!
СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня
Спочатку Стрільцям не везтиме в блефі, але це не повинно зупиняти. Суперники звикнуть до вашого стилю, і це дозволить вам виграти великий банк.
КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня
На вихідних Козерогів чекає багато веселощів та позитивного настрою. Однак з грою в покер потрібно бути обережнішим. Великих виграшів вам не гарантовано.
ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого
Водоліїв чекають нервові ігри, вам важко буде потрапити до ритму. Якщо бачите, що карта не йде чи суперники атакують, не блефуйте. Покладіться лише на стовідсоткові комбінації.
РИБИ. 19 лютого – 20 березня
Успіх допоможе Рибам підвищити свій престиж у професійних колах. Не бійтеся грати в покер на більш високих лімітах, ви зможете досягти мети навіть у незнайомому середовищі.