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Челси --
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Лестер --
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Брентфорд --
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Азартный гороскоп на уикенд. Тельцы нападают, а Скорпионы ловят птицу

Андрей Трофимов
7 января, 07:10
Астрологический прогноз для азартных игроков на ближайшие дни для всех знаков зодиака. Чего ждать за овальным столом?

Гороскоп для игроков в покер / Фото: Getty Images

Сегодня в Украине празднуется Рождество, а с ним начинаются и последние длинные выходные новогодних праздников. Почему бы не отдохнуть в покерной компании?

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Для вас мы подготовили астрологический прогноз на ближайшие дни! Чего же ждать игрокам за овальным столом в этот уик-энд? Давайте вместе узнаем.

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен / Фото: Сегодня

Овнам не рекомендуем блефовать против сильных оппонентов. Рискованные ходы могут стоить вам банкролла. Соперники не купятся!

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ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец / Фото: Сегодня

Тельцам не помешает проявление агрессии за столом. Их ожидают победы в этот уикенд, однако для этого самим нужно на это настроиться.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы / Фото: Сегодня

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Можете смело идти в олл-ин с карманной парой. Судьба подарит вам сет на терне или ривере и это позволит вам сорвать крупный банк.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак / Фото: Сегодня

Вам не следует менять свою стратегию и отступать, будьте самим собой. Если начали играть агрессивно, то давите до конца. Блеф тоже поможет, но в разумных пределах.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев / Фото: Сегодня

Львам будет сопутствовать удача в этот уикенд, независимо от карманных карт. Даже если вы получаете 72, поддержите ставку и хотя бы взгляните на флоп. Фортуна вас вознаградит!

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева / Фото: Pixabay

Девам советуем не играть в покер на этих выходных. Сильные руки будут приходить вам редко. А в ожидании можете проиграть свой стек. Вернитесь за стол с понедельника.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы / Фото: Сегодня

Игра в покер не принесет Весам крупных выигрышей, но подарит новые знакомства и эмоции. Не бойтесь выйти в люди и сесть за стол с незнакомцами.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион / Фото: Сегодня

Скорпионы поймают свою птицу счастья на поздних стадиях. Главное – не вылететь раньше, поэтому в начале игры ведите себя тише воды, ниже травы. И будьте готовы начать давить!

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец / Фото: Сегодня

Сначала Стрельцам не будет везти в блефе, но это не должно останавливать. Соперники привыкнут к вашему стилю и это позволит вам выиграть крупный банк.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог / Фото: Сегодня

На выходных Козерогов ждет много веселья и положительного настроения. Однако с игрой в покер нужно быть осторожнее. Большие выигрыши вам не гарантированы.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей / Фото: Сегодня

Водолеев ожидают нервные игры, вам тяжело будет попасть в ритм. Если видите, что карта не идет или соперники атакуют, не блефуйте. Положитесь лишь на верняковые комбинации.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы / Фото: Сегодня

Удача поможет Рыбам повысить свой престиж в профессиональных кругах. Не бойтесь играть в покер на более высоких лимитах, вы сможете добиться цели даже в незнакомой среде.