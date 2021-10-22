Азартний гороскоп на вікенд. Удача для Раків та експерименти для Терезів

Гороскоп для гравців у покер / Фото: Getty Images
З завтрашнього дня настають вихідні. Чим не привід розважити себе за столом покеру? Багато гравців дуже забобонні, вірять у прикмети і гороскопи.
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Для вас ми підготували астрологічний прогноз на найближчі дні! Чого ж чекати гравцям за овальним столом в цей вікенд? Давайте разом дізнаємося.
ОВЕН. 21 березня – 20 квітня
Вас очікують фінансові проблеми. Не варто серйозно вкладатися в покер, ввечері будете шкодувати. Краще зіграйте на низьких лімітах.
ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня
Зіграйте в покер з вашою другою половинкою, візьміть її або його з собою в рум. Це буде ваш талісман в боротьбі за призи!
БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня
Не радимо ризикувати по-крупному, ваші рішення не завжди будуть виправданими. Це може принести серйозні збитки, тому тримайте себе в руках.
РАК. 22 червня – 22 липня
У вас намічається вдалий період, хапайте птаха щастя за хвіст і тримайте його міцніше. Якщо зможете подвоїтися в початкових роздачах, турнір буде ваш.
ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня
Інтуїція буде грати за вас, довіртеся їй. Не варто звертатися за допомогою до логіки, вона вас часто буде тільки плутати.
ДІВА. 24 серпня – 22 вересня
Будьте готові до напруженої гри та можливої поразки. Виважені рішення дадуть вам профіт, але доїздів чекати не варто.
ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня
Відмовтеся від експериментів за столом, будьте собою. Якщо ви відчуваєте, що час виставитися на все, сміливо йдіть і не сумнівайтеся!
СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада
Успіх супроводжуватиме вас в першій половині гри. Спробуйте цим скористатися, оскільки на пізніх стадіях на Фортуну розраховувати не варто.
СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня
Для вас не особливо вдалі дні для гри. Візьміть перепочинок і підготуйте кошти на майбутні івенти. В крайньому разі потренуйтеся в іграх на умовні гроші.
КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня
Не намагайтеся гнатися за прибутком, намагаючись зловити відразу двох зайців. Виберіть один турнір і зробіть на нього ставку. Удача допоможе вам.
ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого
Не задовольняйтеся малим. У вас є всі шанси на великий виграш, фарт сьогодні на вашому боці. Грайте сміливо та агресивно!
РИБИ. 19 лютого – 20 березня
На початкових стадіях гри поводьтеся спокійно і тихо. Якщо доберетеся до призових, доля винагородить вас за терпіння.