Азартный гороскоп на уик-энд. Удача для Раков и эксперименты для Весов

Гороскоп для игроков в покер / Фото: Getty Images

С завтрашнего дня наступают выходные. Чем не повод развлечь себя за покерным столом? Многие игроки очень суеверны, верят в приметы и гороскопы.

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Для вас мы подготовили астрологический прогноз на ближайшие дни! Чего же ждать игрокам за овальным столом в этот уик-энд? Давайте вместе узнаем.

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен / Фото: Сегодня

Вас ожидают финансовые проблемы. Не стоит серьезно вкладываться в покер, вечером будете жалеть. Лучше сыграйте на низких лимитах.

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ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец / Фото: Сегодня

Сыграйте в покер с вашей второй половинкой, возьмите ее или его с собой в рум. Это будет ваш талисман в борьбе за призы!

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы / Фото: Сегодня

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Не советуем рисковать по-крупному, ваши решения не всегда будут оправданными. Это может принести серьезные убытки, поэтому держите себя в руках.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак / Фото: Сегодня

У вас намечается удачный период, схватите птицу счастья за хвост и держите ее покрепче. Если сможете удвоиться в начальных раздачах, турнир будет ваш.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев / Фото: Сегодня

Интуиция будет играть за вас, доверьтесь ей. Не стоит обращаться за помощью к логике, она вас часто будет только путать.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева / Фото: Pixabay

Будьте готовы к напряженной игре и возможному поражению. Взвешенные решения дадут вам профит, но доездов ждать не стоит.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы / Фото: Сегодня

Откажитесь от экспериментов за столом, будьте собой. Если вы чувствуете, что время выставиться на все, смело идите и не сомневайтесь!

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион / Фото: Сегодня

Удача будет сопутствовать вам в первой половине игры. Попробуйте этим воспользоваться, поскольку на поздних стадиях на Фортуну рассчитывать не стоит.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец / Фото: Сегодня

Для вас не особо удачные дни для игры. Возьмите передышку и подготовьте средства на будущие ивенты. В крайнем случае потренируйтесь в играх на условные деньги.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог / Фото: Сегодня

Не пытайтесь гнаться за прибылью, пытаясь поймать сразу двух зайцев. Выберите один турнир и сделайте на него ставку. Удача поможет вам.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей / Фото: Сегодня

Не довольствуйтесь малым. У вас есть все шансы на крупный выигрыш, фарт сегодня на вашей стороне. Играйте смело и агрессивно!

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы / Фото: Сегодня

В начальных стадиях игры ведите себя спокойно и тихо. Если подберетесь к призовым, судьба вознаградит вас за терпение.