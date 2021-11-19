Азартний гороскоп на вікенд. Терплячі Діви та ситі Риби

Гороскоп для азартних гравців / Фото: Getty Images

Завтра настають передостанні вихідні осені. Відмінний привід перевірити себе за покерним столом! Гравці найчастіше бувають забобонні, вірять у прикмети та гороскопи.

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Для вас ми підготували астрологічний прогноз на ці вихідні! На що ж чекати гравцям за овальним столом? Давайте разом дізнаємось.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен / Фото: Сьогодні

Відкладіть гру в покер на вечір, у першій половині дня за столами фарту не буде. Займіться своїми справами, щоб звільнити час після вечері і залетіти надовго в онлайн.

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ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець / Фото: Сьогодні

На вас чекає напружена гра. Лише зважені рішення дадуть вам прибуток, а ось авантюрні ходи зіграють проти вас. Не ведіться!

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята / Фото: Сьогодні

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Не намагайтеся грати в онлайні, втрата концентрація та місклік з поганою рукою підведуть вас. Краще відвідайте покер-рум і зіграйте наживо.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак / Фото: Сьогодні

Вам час піти на підвищення і зіграти в турнірах з високими лімітами. Настав час прогресувати і вчитися новим аспектам гри у профі.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев / Фото: Сьогодні

Не грайте в покер із друзями, родичами чи колегами. Зайві емоції за столом можуть вам потім відгукнутися, тоді як із незнайомцями ви зможете показати свою найкращу гру.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва / Фото: Pixabay

Гра буде важка, але терпіння і праця все перетруть. Вірте лише у свої скіли та розрахунки, фортуна у ці дні буде не на вашому боці.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

Не грайте проти досвідчених покеристів. На досвіді вас легко роздягнуть. Спробуйте себе в іграх із низькими лімітами, там вам не буде рівних.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

Потрапили одномісні карти? Чекайте на флеш. Довіртеся їм, проте не забувайте, що у суперників можуть бути сильніші комбінації.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

Ваша інтуїція гратиме вам на руку, повірте в неї. Не завжди математичний розрахунок шансів буде вам корисним, тоді як навіть із 72 є шанси на тріумф.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

Блеф буде грати вам на руку. Показуйте високу комбінацію та підіймайте ставки. Ви зможете переконати опонентів у своїй сильній руці!

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

Не втрачайте пильність за столом, ви можете проґавити свою преміальну руку. Вірнякових роздач буде мало, так що якщо не зловите, призів вам не бачити.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

Не дозволяйте собі голодувати за столом. У вас може виникнути надмірна дратівливість, яка призведе до неправильних дій.