Азартный гороскоп на уик-энд. Терпеливые Девы и сытые Рыбы

Гороскоп для азартных игроков / Фото: Getty Images

Завтра наступают предпоследние выходные осени. Отличный повод проверить себя за покерным столом! Игроки зачастую бывают суеверны, верят в приметы и гороскопы.

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Для вас мы подготовили астрологический прогноз на эти выходные! Чего же ждать игрокам за овальным столом? Давайте вместе узнаем.

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен / Фото: Сегодня

Отложите игру в покер на вечер, в первой половине дня за столами фарта не будет. Займитесь своими делами, чтобы освободить себе время после ужина и залететь надолго в онлайн.

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ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец / Фото: Сегодня

Вас ждет напряженная игра. Лишь взвешенные решения дадут вам профит, а вот авантюрные ходы сыграют против вас. Не ведитесь!

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы / Фото: Сегодня

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Не пытайтесь играть в онлайне, потеря концентрация и мисклик с плохой рукой подведут вас. Лучше выберитесь в покер-рум и сыграйте вживую.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак / Фото: Сегодня

Вам пора пойти на повышение и сыграть в турнирах с высокими лимитами. Пора прогрессировать и учиться новым аспектам игры у профи.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев / Фото: Сегодня

Не играйте в покер с друзьями, родственниками или коллегами. Излишние эмоции за столом могут вам потом аукнуться, тогда как с незнакомцами вы сможете показать свою лучшую игру.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева / Фото: Pixabay

Игра будет тяжелой, но терпение и труд все перетрут. Верьте лишь в свои скиллы и расчеты, фортуна в эти дни будет не на вашей стороне.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы / Фото: Сегодня

Не играйте против бывалых покеристов. На опыте вас легко разденут. Попробуйте себя в играх с низкими лимитами, там вам не будет равных.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион / Фото: Сегодня

Попались одномастные карты? Ждите флеш. Доверьтесь им, однако не забывайте, что у соперников могут быть комбинации сильнее.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец / Фото: Сегодня

Ваша интуиция будет играть вам на руку, поверьте в нее. Не всегда математический расчет шансов будет вам полезен, тогда как даже с 72 есть шансы на триумф.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог / Фото: Сегодня

Блеф будет вам играть на руку. Показывайте высокую комбинацию и поднимайте ставки. Вы сможете убедить оппонентов в своей сильной руке!

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей / Фото: Сегодня

Не теряйте бдительность за столом, вы можете прозевать свою премиальную руку. Верняковых раздач будет мало, так что если не словите, призов вам не видать.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы / Фото: Сегодня

Не позволяйте себе быть голодным за столом. У вас может появиться излишняя раздражительность, которая приведет к неверным действиям.