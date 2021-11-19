Азартный гороскоп на уик-энд. Терпеливые Девы и сытые Рыбы

Гороскоп для азартных игроков / Фото: Getty Images
Завтра наступают предпоследние выходные осени. Отличный повод проверить себя за покерным столом! Игроки зачастую бывают суеверны, верят в приметы и гороскопы.
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Для вас мы подготовили астрологический прогноз на эти выходные! Чего же ждать игрокам за овальным столом? Давайте вместе узнаем.
ОВЕН. 21 марта — 20 апреля
Отложите игру в покер на вечер, в первой половине дня за столами фарта не будет. Займитесь своими делами, чтобы освободить себе время после ужина и залететь надолго в онлайн.
ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая
Вас ждет напряженная игра. Лишь взвешенные решения дадут вам профит, а вот авантюрные ходы сыграют против вас. Не ведитесь!
БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня
Не пытайтесь играть в онлайне, потеря концентрация и мисклик с плохой рукой подведут вас. Лучше выберитесь в покер-рум и сыграйте вживую.
РАК. 22 июня — 22 июля
Вам пора пойти на повышение и сыграть в турнирах с высокими лимитами. Пора прогрессировать и учиться новым аспектам игры у профи.
ЛЕВ. 23 июля — 23 августа
Не играйте в покер с друзьями, родственниками или коллегами. Излишние эмоции за столом могут вам потом аукнуться, тогда как с незнакомцами вы сможете показать свою лучшую игру.
ДЕВА. 24 августа — 22 сентября
Игра будет тяжелой, но терпение и труд все перетрут. Верьте лишь в свои скиллы и расчеты, фортуна в эти дни будет не на вашей стороне.
ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября
Не играйте против бывалых покеристов. На опыте вас легко разденут. Попробуйте себя в играх с низкими лимитами, там вам не будет равных.
СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября
Попались одномастные карты? Ждите флеш. Доверьтесь им, однако не забывайте, что у соперников могут быть комбинации сильнее.
СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря
Ваша интуиция будет играть вам на руку, поверьте в нее. Не всегда математический расчет шансов будет вам полезен, тогда как даже с 72 есть шансы на триумф.
КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января
Блеф будет вам играть на руку. Показывайте высокую комбинацию и поднимайте ставки. Вы сможете убедить оппонентов в своей сильной руке!
ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля
Не теряйте бдительность за столом, вы можете прозевать свою премиальную руку. Верняковых раздач будет мало, так что если не словите, призов вам не видать.
РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта
Не позволяйте себе быть голодным за столом. У вас может появиться излишняя раздражительность, которая приведет к неверным действиям.