19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
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Азартный гороскоп на уик-энд. Терпеливые Девы и сытые Рыбы

Андрей Трофимов
19 ноября, 07:07
Астрологический прогноз для азартных игроков на ближайшие дни для всех знаков зодиака. Чего ждать за овальным столом?

Гороскоп для азартных игроков / Фото: Getty Images

Завтра наступают предпоследние выходные осени. Отличный повод проверить себя за покерным столом! Игроки зачастую бывают суеверны, верят в приметы и гороскопы.

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Для вас мы подготовили астрологический прогноз на эти выходные! Чего же ждать игрокам за овальным столом? Давайте вместе узнаем.

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен / Фото: Сегодня

Отложите игру в покер на вечер, в первой половине дня за столами фарта не будет. Займитесь своими делами, чтобы освободить себе время после ужина и залететь надолго в онлайн.

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ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец / Фото: Сегодня

Вас ждет напряженная игра. Лишь взвешенные решения дадут вам профит, а вот авантюрные ходы сыграют против вас. Не ведитесь!

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы / Фото: Сегодня

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Не пытайтесь играть в онлайне, потеря концентрация и мисклик с плохой рукой подведут вас. Лучше выберитесь в покер-рум и сыграйте вживую.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак / Фото: Сегодня

Вам пора пойти на повышение и сыграть в турнирах с высокими лимитами. Пора прогрессировать и учиться новым аспектам игры у профи.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев / Фото: Сегодня

Не играйте в покер с друзьями, родственниками или коллегами. Излишние эмоции за столом могут вам потом аукнуться, тогда как с незнакомцами вы сможете показать свою лучшую игру.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева / Фото: Pixabay

Игра будет тяжелой, но терпение и труд все перетрут. Верьте лишь в свои скиллы и расчеты, фортуна в эти дни будет не на вашей стороне.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы / Фото: Сегодня

Не играйте против бывалых покеристов. На опыте вас легко разденут. Попробуйте себя в играх с низкими лимитами, там вам не будет равных.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион / Фото: Сегодня

Попались одномастные карты? Ждите флеш. Доверьтесь им, однако не забывайте, что у соперников могут быть комбинации сильнее.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец / Фото: Сегодня

Ваша интуиция будет играть вам на руку, поверьте в нее. Не всегда математический расчет шансов будет вам полезен, тогда как даже с 72 есть шансы на триумф.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог / Фото: Сегодня

Блеф будет вам играть на руку. Показывайте высокую комбинацию и поднимайте ставки. Вы сможете убедить оппонентов в своей сильной руке!

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей / Фото: Сегодня

Не теряйте бдительность за столом, вы можете прозевать свою премиальную руку. Верняковых раздач будет мало, так что если не словите, призов вам не видать.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы / Фото: Сегодня

Не позволяйте себе быть голодным за столом. У вас может появиться излишняя раздражительность, которая приведет к неверным действиям.