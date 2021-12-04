Азартний гороскоп на віккнд. Овни атакують, Леви читають, а Стрільці чекають

Гороскоп для всіх знаків зодіаку / Фото: Getty Images

Настала зима, а з нею і перші її вихідні дні. На Україну насуваються морози та снігопад, тому є чудова нагода засісти вдома чи у затишному закладі та зіграти у покер.

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Багато гравців дуже забобонні, вірять у прикмети та гороскопи. Вам підготували астрологічний прогноз на найближчі дні! Чого ж чекати гравцям за овальним столом цього вікенду? Давайте разом дізнаємось.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен / Фото: Сьогодні

Будьте впертими, тисніть суперника до кінця! Якщо ви відчуваєте необхідність, можете піти в олл-ін навіть зі слабкою парою. Суперники поведуться і скинуть карти.

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ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець / Фото: Сьогодні

Остерігайтеся опонентів у чорних окулярах. Краще відсядьте за інший стіл або, принаймні, не блефуйте з ними. Їхні емоції ви не зможете прочитати, а ваші вони легко розкусять.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята / Фото: Сьогодні

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Близнюкам не варто себе стримувати. Агресія та наполегливість приведуть вас до тріумфу. Не сумнівайтеся у своїй руці, тоді потрібна картка обов'язково доїде.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак / Фото: Сьогодні

Сміливо підіймайте ставки або йдіть в олл-ін із будь-якою кишеньковою парою. Ці роздачі будуть за вами. А ось флеша та стріту побоюйтеся, велика ймовірність того, що суперник вас переїде.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев / Фото: Сьогодні

Слідкуйте за увагою гру суперників, читайте їх емоції. Тактика опонента допоможе вам ухвалити правильні рішення для своїх ходів.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва / Фото: Pixabay

Поводьтеся акуратно і самі не підвищуйте ставки, а то ризикуєте потрапити в халепу. Чекайте на свою комбінацію, після чого можете сміливо всіх тиснути.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

Радимо відкласти гру в покер до наступного тижня. Фортуна ще не дісталася вас, але вона вже в дорозі і може на ній посміхнутися вашим суперникам.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

Спробуйте себе в Омаху. Саме там на вас чекає успіх, тоді як у Холдемі потрібні карти траплятимуться рідко. Якщо ж не вмієте, вивчіть правила Омахи.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

До третього рівня блайндів ваші руки будуть програшними. Радимо пасувати на початку гри, навіть якщо отримали пару тузів. Зачекайте паузу та вмикайтеся в гру "із запізненням".

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

Захистіть себе від алкоголю під час гри в покер, лише тверезий розум буде вашим надійним партнером на шляху до перемоги. Тільки вода чи чай/кава!

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

Не катайте кілька турнірів одночасно і не насичуйте себе на вихідних. Ваш птах щастя криється в одному івенті, тому виберіть відповідний і не розпорошуйте свою увагу на щось інше.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

Цими вихідними на одного з ваших суперників чекає роял-флеш, але не вас. Не потрапте на цей гачок, ви візьмете своє в інших роздачах.