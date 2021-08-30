Азартний гороскоп на тиждень. Тверезі Водолії та терплячі Скорпіони

Гороскоп для любителів покеру

Попереду новий тиждень. На любителів покеру чекають нові турніри та перемоги. Або ж не очікують? Чого ж чекати гравцям в кінці літа і на початку осені за овальним столом? Давайте разом дізнаємося прогноз астрологів.

Тест: Як добре ви знаєте покерні абревіатури?

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен / Фото: Сьогодні

Не рекомендується блефувати проти опонентів в чорних окулярах. Їх емоції ви не зможете прочитати і вони легко вас розкусять. Краще самі не забудьте про окуляри.

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець / Фото: Сьогодні

Тельцям не треба стримувати себе. Агресія приведе вас до перемоги. Не сумнівайтеся у своїй руці, комбінація під'їде на терні або рівері.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята / Фото: Сьогодні

Можете сміливо йти в олл-ін з будь-якою кишеньковою парою. Ця роздача буде за вами. А ось флеш і стріт не будуть для вас виграшною комбінацією.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак / Фото: Сьогодні

Тисніть на суперника до кінця, не здавайте назад. При необхідності можете піти в олл-ін зі слабкою парою, суперники поведуться.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев / Фото: Сьогодні

Не слід обирати агресивну тактику, інакше ризикуєте потрапити в халепу. Дочекайтеся своєї комбінації, після чого можете тиснути суперників.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва / Фото: Pixabay

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Радимо відкласти гру в покер на кінець тижня. Серпень не принесе вам призів, тоді як у вересні удача буде на вашому боці.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

Слідкуйте за грою суперників, їх емоції та тактика допоможуть вам прийняти правильні рішення. Якщо у вас вийде, перемога вам гарантована.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

До п'ятого рівня блайндів ваші руки будуть програшними. Радимо пасувати на початку гри, навіть з парою тузів на руках. Ваше щастя – у пізніх роздачах.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

Перейдіть на гру в Омаху. Саме там на вас чекає успіх, тоді як у Холдемі або Раззі удача відвернеться від вас. Якщо ж не вмієте, вивчіть правила Омахи.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

Зіграйте проти своїх друзів, колег, старих знайомих або постійних опонентів. Знання їх характеру гри допоможе вам досягти успіху.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

Відмовтеся від алкоголю під час гри в покер, він встане на перешкоді вашому переможному шляху. Тільки вода або чай / кава! Зберігайте розум тверезим.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

Якщо у вас не задалися ігри на початку тижня, зробіть паузу до наступного. Перезавантаження піде вам на користь і допоможе підійти до сесій у повній бойовій готовності.