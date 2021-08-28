Азартний гороскоп на 28 серпня. Щастя для Водоліїв та підвищення для Риб

Гороскоп на сьогодні / Фото: Getty Images

Астрологи дали азартний прогноз на сьогодні, 28 серпня 2021 року. Давайте разом дізнаємося, кому не варто брати карти в руки, а до кого удача повернеться обличчям!

тест: Як добре ви знаєте покерні абревіатури?

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен / Фото: Сьогодні

Не робіть різких рухів за покерним столом. Зміна тактики ні до чого не приведе, краще дотримуйтесь початкової стратегії.

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець / Фото: Сьогодні

Непростий день для гри в покер. Покладайтеся лише на свої знання, адже удача сьогодні не на вашому боці. Якщо є справи поза покерного столу, займіться краще ними.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята / Фото: Сьогодні

Постарайтеся менше спілкуватися з вашими суперниками. Язик ваш – ворог ваш. Сконцентруйтеся на своїх картах і борді, щоб досягти своєї мети.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак / Фото: Сьогодні

Візьміть з собою на гру ваш талісман, будь то окуляри, улюблена кофта, особлива статуетка або навушники. Це дозволить вам комфортніше відчувати себе за столом.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев / Фото: Сьогодні

Будьте собою і не намагайтеся набити собі ціну. Блеф сьогодні вам не знадобиться, адже слідуючи своїй грі ви опинитеся в плюсі.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва / Фото: Pixabay

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Доля поверне вам борг за образливі поразки минулого. Не бійтеся діяти на межі ризику, поповнення банкроллу сьогодні неминуче.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

Розігруйте лише вірнякові роздачі, наприклад з парою на руках. Якщо ж карта не йде, ляжте на дно і чекайте свого шансу.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

Не пропустіть свою роздачу! Вона може прийти раптово, будьте готові різко підняти ставки. Потрібна карта прийде до вас на рівері.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

Колишні невдачі можуть вплинути на вашу гру сьогодні. Спробуйте абстрагуватися від минулих ігор або ж пропустіть сьогоднішній день.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

Блеф сьогодні зіграє вам на руку. Козероги зможуть не тільки самі вдало блефувати, а й розкривати авантюри опонентів.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

Сьогодні вас чекає роял-флеш! Не пропустіть довгоочікувану комбінацію, щоб на момент його випадання не бути вже в ауті.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

Підвищуйте свої ліміти, ви засиділися на звичних вам сумам. Сьогодні саме час ризикнути більшою сумою, щоб зробити крок вперед.