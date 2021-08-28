Азартный гороскоп на 28 августа. Счастье для Водолеев и повышение для Рыб

Гороскоп на сегодня / Фото: Getty Images

Астрологи дали азартный прогноз на сегодня, 28 августа 2021 года. Давайте вместе узнаем, кому не стоит брать карты в руки, а к кому удача повернется лицом!

Тест: Как хорошо вы знаете покерные аббревиатуры?

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен / Фото: Сегодня

Не делайте резких движений за покерным столом. Смена тактики ни к чему не приведет, лучше следуйте изначальной стратегии.

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец / Фото: Сегодня

Непростой день для игры в покер. Полагайтесь лишь на свои знания, ведь удача сегодня не на вашей стороне. Если есть дела вне покерного стола, займитесь лучше ими.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы / Фото: Сегодня

Постарайтесь меньше общаться с вашими соперниками. Язык ваш – враг ваш. Сконцентрируйтесь на своих картах и борде, чтобы достичь своей цели.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак / Фото: Сегодня

Возьмите с собой на игру ваш талисман, будь то очки, любимая кофта, особенная статуэтка или наушники. Это позволит вам комфортнее чувствовать себя за столом.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев / Фото: Сегодня

Будьте собой и не старайтесь набить себе цену. Блеф сегодня вам не понадобится, ведь следуя своей игре вы окажетесь в плюсе.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева / Фото: Pixabay

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Судьба вернет вам долг за обидные поражения прошлого. Не бойтесь действовать на грани риска, пополнение банкролла сегодня неизбежно.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы / Фото: Сегодня

Разыгрывайте лишь верняковые раздачи, например с парой на руках. Если же карта не идет, лягте на дно и ждите своего шанса.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион / Фото: Сегодня

Не пропустите свою раздачу! Она может прийти внезапно, будьте готовы резко поднять ставки. Нужная карта придет к вам на ривере.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец / Фото: Сегодня

Прежние неудачи могут повлиять на вашу игру сегодня. Постарайтесь абстрагироваться от прошлых игр или же пропустите сегодняшний день.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог / Фото: Сегодня

Блеф сегодня сыграет вам на руку. Козероги смогут не только сами удачно блефовать, но и раскрывать авантюры оппонентов.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей / Фото: Сегодня

Сегодня вас ждет роял-флеш! Не пропустите долгожданную комбинацию, чтобы на момент его выпадения не быть уже в ауте.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы / Фото: Сегодня

Повышайте свои лимиты, вы засиделись на привычных вам суммах. Сегодня самое время рискнуть большей суммой, чтобы сделать шаг вперед.