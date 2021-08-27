Азартний гороскоп на 27 серпня. Жахливий день для Близнюків та Терезів

Гороскоп на сьогодні / Фото: Getty Images

Астрологи дали азартний прогноз на сьогодні, 27 серпня 2021 року. Дізнаємося разом, чи варто брати карти в руки і як вести себе за покерним столом!

Тест: Як добре ви знаєте покерні абревіатури?

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен / Фото: Сьогодні

Саме час грати, а не дивитися на інших! Беріть карти в руки та робіть те, що добре вмієте. Сьогодні ви опинитеся в плюсі.

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець / Фото: Сьогодні

Вам буде потрібно проявити ініціативу в грі, інакше Фортуна вам не посміхнеться. Не бійтеся підвищувати ставки, щоб вибити ваших суперників.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята / Фото: Сьогодні

Кажуть: "Не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні". Це не ваш випадок, удача буде не на вашому боці. Відкладіть гру на інший день.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак / Фото: Сьогодні

Не піддавайтеся спокусі, взяти все і відразу не вийде. Грайте розмірено, спостерігайте за опонентами і не приймайте поспішних рішень.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев / Фото: Сьогодні

Удача сьогодні на вашому боці, грайте сміливіше. Карта дійде, а суперники в потрібний момент зіллються. Повеселіться на повну!

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва / Фото: Pixabay

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Відкладіть гру на другу половину дня, а вранці займіться своїми справами. П'ятничний вечір принесе вам куди більше позитивних емоцій.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

Сьогодні не ваш день, за покерним столом ви вийдете в мінус. Спробуйте себе в інших розвагах, без витрачання коштів.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

Перегляньте й проаналізуйте свої останні ігри. Це дозволить вам побачити свої помилки та поліпшити своє становище за столом.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

Будьте уважні! Навіть з парою тузів сьогодні ви будете близькі до поразки. Покладайтеся лише на себе, не чекайте подарунка від Фортуни.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

Вам слід поміняти звичну вам тактику ведення гри. Будьте непередбачувані для опонентів і це принесе вам профіт.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

День буде важкий і насичений, проте в кінці нього видна тінь золота. Не турбуйтеся при невдачах і йдіть до кінця!

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

Грайте сміливо, навіть з різномастними 2-7 на руках. Суперники не зважаться вступити з вами в гру, тому навіть блеф допоможе вам сьогодні піднятися.