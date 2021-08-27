Азартний гороскоп на 27 серпня. Жахливий день для Близнюків та Терезів

Гороскоп на сьогодні / Фото: Getty Images
Астрологи дали азартний прогноз на сьогодні, 27 серпня 2021 року. Дізнаємося разом, чи варто брати карти в руки і як вести себе за покерним столом!
Тест: Як добре ви знаєте покерні абревіатури?
ОВЕН. 21 березня – 20 квітня
Саме час грати, а не дивитися на інших! Беріть карти в руки та робіть те, що добре вмієте. Сьогодні ви опинитеся в плюсі.
ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня
Вам буде потрібно проявити ініціативу в грі, інакше Фортуна вам не посміхнеться. Не бійтеся підвищувати ставки, щоб вибити ваших суперників.
БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня
Кажуть: "Не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні". Це не ваш випадок, удача буде не на вашому боці. Відкладіть гру на інший день.
РАК. 22 червня – 22 липня
Не піддавайтеся спокусі, взяти все і відразу не вийде. Грайте розмірено, спостерігайте за опонентами і не приймайте поспішних рішень.
ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня
Удача сьогодні на вашому боці, грайте сміливіше. Карта дійде, а суперники в потрібний момент зіллються. Повеселіться на повну!
ДІВА. 24 серпня – 22 вересня
Відкладіть гру на другу половину дня, а вранці займіться своїми справами. П'ятничний вечір принесе вам куди більше позитивних емоцій.
ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня
Сьогодні не ваш день, за покерним столом ви вийдете в мінус. Спробуйте себе в інших розвагах, без витрачання коштів.
СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада
Перегляньте й проаналізуйте свої останні ігри. Це дозволить вам побачити свої помилки та поліпшити своє становище за столом.
СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня
Будьте уважні! Навіть з парою тузів сьогодні ви будете близькі до поразки. Покладайтеся лише на себе, не чекайте подарунка від Фортуни.
КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня
Вам слід поміняти звичну вам тактику ведення гри. Будьте непередбачувані для опонентів і це принесе вам профіт.
ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого
День буде важкий і насичений, проте в кінці нього видна тінь золота. Не турбуйтеся при невдачах і йдіть до кінця!
РИБИ. 19 лютого – 20 березня
Грайте сміливо, навіть з різномастними 2-7 на руках. Суперники не зважаться вступити з вами в гру, тому навіть блеф допоможе вам сьогодні піднятися.