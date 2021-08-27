Азартный гороскоп на 27 августа. Ужасный день для Близнецов и Весов

Гороскоп на сегодня / Фото: Getty Images

Астрологи дали азартный прогноз на сегодня, 27 августа 2021 года. Узнаем вместе, стоит ли брать карты в руки и как вести себя за покерным столом!

Тест: Как хорошо вы знаете покерные аббревиатуры?

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен / Фото: Сегодня

Самое время играть, а не смотреть на других! Берите карты в руки и делайте то, что хорошо умеете. Сегодня вы окажетесь в плюсе.

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец / Фото: Сегодня

Вам потребуется проявить инициативу в игре, иначе Фортуна вам не улыбнется. Не бойтесь повышать ставки, чтобы выбить ваших соперников.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы / Фото: Сегодня

Говорят: "Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня". Это не ваш случай, удача будет не на вашей стороне. Отложите игру на другой день.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак / Фото: Сегодня

Не поддавайтесь искушению, взять все и сразу не получится. Играйте размерено, наблюдайте за оппонентами и не принимайте поспешных решений.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев / Фото: Сегодня

Удача сегодня на вашей стороне, играйте смелее. Карта дойдет, а соперники в нужный момент сольются. Покуражьтесь на полную!

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева / Фото: Pixabay

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Отложите игру на вторую половину дня, а утром займитесь своими делами. Пятничный вечер принесет вам куда больше положительных эмоций.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы / Фото: Сегодня

Сегодня не ваш день, за покерным столом вы выйдете в минус. Попробуйте себя в других развлечениях, без затраты денежных средств.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион / Фото: Сегодня

Пересмотрите и проанализируйте свои последние игры. Это позволит вам увидеть свои ошибки и улучшить свое положение за столом.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец / Фото: Сегодня

Будьте осторожны! Даже с парой тузов сегодня вы будете близки к поражению. Полагайтесь только на себя, не ждите подарка от Фортуны.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог / Фото: Сегодня

Вам следует поменять привычную вам тактику ведения игры. Будьте непредсказуемы для оппонентов и это принесет вам профит.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей / Фото: Сегодня

День будет тяжелый и насыщенный, однако в конце него виден призрак золота. Не расстраивайтесь при неудачах и идите до конца!

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы / Фото: Сегодня

Играйте смело, даже с разномастными 2-7 на руках. Соперники не решатся ввязаться с вами в игру, поэтому даже блеф поможет вам сегодня подняться.