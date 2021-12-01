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Верес --
Динамо --
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Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
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5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
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Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
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Бешикташ --
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Аякс --
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Інтер --
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Челсі --
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Динамо --
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Баварія --
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Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
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Вільярреал --
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Австрійський гравець не знає собі рівних в онлайні – жертвою став колишній шахіст

Анатолій Дерека
1 грудня, 19:55
Відомий хайроллер Томас Мюлекер здолав естонця Оттомара Ладву у хедз-апі та виграв понад 300 тисяч в інтернеті

Томас Мюлекер - чемпіон великого онлайн-турніру з покеру

Великі онлайн-турніри продовжують проходити своєю чергою. Так, вночі добіг кінця грандіозний івент Super MILLION$ High Rollers, який проводиться одним з онлайн-румів.

На гру зареєструвалося 158 гравців, які не пошкодували бай-ін 10 тисяч доларів. Її переможцем став австрієць Томас Мюлекер, що входить до ТОП-160 найуспішніших покеристів в історії

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Хлопець розпочав фіналку лідером та впевнено дійшов до хедз-апу з естонським шахістом Оттомаром Ладвою. Суперники йшли майже з рівними стеками, проте вирішила роздача з доїздом на рівері для Томаса.

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Мюлекер з діяв спокійно проти Оттомара з 43, адже після флопу (4-3-J) перевага була в естонця. Ладва недостатньо тиснув на Томаса, тож австрієць дочекався туза (А) на терні та рятівного короля (К) на рівері.

Після цієї роздачі перевага австрійця була більшою, чим він і скористався. У 16-ти онлайн-іграх цього сезону Мюлекер виступав чудово – 12 попадань до ITM та 9 фінальних столів. Проте до цього івенту перемог Томас так і не мав.

Підсумки онлайн-турніру Super MILLION$ High Rollers:

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  1. Томас Мюлекер – 311,9 тис. доларів
  2. Оттомар Ладва – 247,1 тис. доларів
  3. Еліо Фокс – 195,8 тис. доларів
  4. Фабіано Ковальські – 155,2 тис. доларів
  5. Маркку Коплімаа – 122,9 тис. доларів
  6. Ніклас Астедт – 97,4 тис. доларів
  7. Тімоті Адамс – 77,2 тис. доларів
  8. Сергій Коляков – 61,2 тис. доларів
  9. Александрос Колоніас – 48,4 тис. доларів