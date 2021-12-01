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Динамо --
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11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
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Австрийский игрок не знает себе равных в онлайне – жертвой стал бывший шахматист

Анатолий Дерека
1 декабря, 19:55
Известный хайроллер Томас Мюлекер одолел эстонца Оттомара Ладву в хедз-апе и выиграл более 300 тысяч в интернете

Томас Мюлекер - чемпион крупного онлайн-турнира по покеру

Крупные онлайн-турниры продолжают проходить своим чередом. Так, ночью подошел к концу грандиозный ивент Super MILLION$ High Rollers, проводимый одним из онлайн-румов.

На игру зарегистрировались 158 игроков, которые не пожалели бай-ин 10 тысяч долларов. Ее победителем стал австриец Томас Мюлекер, входящий в ТОП-160 самых успешных покеристов в истории.

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Парень начал финалку лидером и уверенно дошел до хедз-апа с эстонским шахматистом Оттомаром Ладвой. Соперники шли почти с равными стеками, однако все решила раздача с доездом на ривере для Томаса.

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Мюлекер с действовал спокойно против Оттомара с 43, ведь после флопа (4-3-J) преимущество было у эстонца. Ладва недостаточно давил на Томаса, поэтому австрией дождался туза (А) на терне и спасительного короля (К) на ривере.

После этой раздачи преимущество австрийца было подавляющим, чем он и воспользовался. В 16-ти онлайн-играх этого сезона Мюлекер выступал отлично – 12 попаданий в ITM и 9 финальных столов. Однако до этого ивента побед у Томаса так и не было.

Результаты онлайн-турнира Super MILLION$ High Rollers:

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  1. Томас Мюлекер – 311,9 тыс. долларов
  2. Оттомар Ладва – 247,1 тыс. долларов
  3. Элио Фокс – 195,8 тыс. долларов
  4. Фабиано Ковальски – 155,2 тыс. долларов
  5. Маркку Коплимаа – 122,9 тыс. долларов
  6. Никлас Астедт – 97,4 тыс. долларов
  7. Тимоти Адамс – 77,2 тыс. долларов
  8. Сергей Коляков – 61,2 тыс. долларов
  9. Александрос Колониас – 48,4 тыс. долларов