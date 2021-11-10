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Армія моделей та два ельфи: епатажний Філ Хельмут заявився на турнір року в образі Гендальфа

Анатолій Дерека
10 листопада, 19:35
Рекордсмен Світової серії покеру вирушив за головним браслетом WSOP 2021 в образі героя з "Володаря кілець" і вже встиг пройти у другий день

Фил Хельмут будет играть Main Event WSOP в образе Гендальфа

4 листопада стартував Main Event Світова серія покеру 2021. Організатори вирішили створити шість стартових днів, щоб якнайбільше гравців встигло зареєструватися на топ-подію.

Так, у флайт 1Е вирішив зайти рекордсмен WSOP по браслетах Філ Хельмут. Американець успішно пройшов у Day 2 із середнім стеком. Проте головною подією стала поява Філа у казино "Rio".

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PokerBrat заявився у закладі в образі Гендальфа з "Володаря кілець". Разом з ним прибуло 16 красунь-моделей на честь кількості виграних браслетів, двоє ельфів, а також відомий покер-про Ден Кейтс в образі Сарумана.

"Я читав "Володар кілець" синам кілька разів, ми з ними любимо дивитися фільми. Хтось напередодні попросив мене вийти в незвичайному образі і я запитав себе: "Чому б не в образі Гендальфа?

Зазначимо, що Хельмут давно вдається до косплею для появи на Головних подіях WSOP. У 2008 році Філ заявився в костюмі американського військового, а через два роки вразив публіку в образі Цезаря. Також у різний час американець одягався в образ Тора з Marvel, бійця ММА та гонщика.

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