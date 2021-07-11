Апетитна українська покеристка оголила груди на пляжі в Таїланді (фото)

/ Фото: Instagram Альони Мироненко

Однією з найвідоміших покеристок України є Олена Мироненко. Красуня не тільки грає в онлайн-покер, але і веде стріми, а також часто дарує підписникам в Instagram яскраві фото.

Останнім часом Олена живе в Таїланді і не соромиться викладати гарячі знімки з Пхукета. Там дівчина подорожує по островах, відвідує бібліотеки та гуляє з собакою. Нещодавно ж Олена вразила фоловерів палючими фотографіями з пляжу. На них дівчина сфотографувалася без верхньої частини купальника, виставивши на показ свої апетитні форми.

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Відзначимо, що Олена грає в покер з 2018 року, коли її на цю гру підсадив бойфренд. Дівчина проходила відбір до збірної України зі спортивного покеру, проте зазнала невдачі за фінальним столом і так і не стала членом команди, яка в підсумку стала чемпіоном світу. До слова, дівчина близько дружить з найкращою покеристкою України Ольгою Єрмольчевою, яка також активно постить фотографії в Instagram.