Американський мультимільйонер допоміг Гордону з операцією на кістковому мозку

Чанс Корнут пожертвував гроші від перемоги на турнірі з покеру на благодійність

Днями в Дюранті добіг кінця великий турнір Світового покерного туру WPT Choctaw Championship. На івент зареєструвалося 787 гравців, які заплатили по 3800 доларів бай-іну.

Одним із учасників став дилер казино Wynn Лас-Вегаса Ренді Гордон. Чоловік бореться із раком кісткового мозку, проте не кидає роботу. На WPT Choctaw Championship він провів перший день як дилер.

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А вже наступного заявився як гравець. Щоправда, до призів Ренді не дістався, а вибив його майбутній чемпіон Чанс Корнут. Проте тріумфатор не забув про Гордона і вирішив допомогти йому фінансово.

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Зі своїх 484 тисяч доларів Корнут, який заробив за кар'єру більше 10М на покері, вирішив пожертвувати дилеру 1% від виграшу. До нього приєднався один анонімний друг, який також проспонсорував лікування Ренді.

У результаті Гордону було передано 24 тисяч доларів. У вересні чоловік відправиться на ці гроші в Х'юстон для інтенсивної терапії та подальшої пересадки кісткового мозку. Орієнтовно весь процес лікування може тривати до шести місяців.