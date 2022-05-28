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Український спортсмен став призером турніру з покеру у США

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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28 травня, 16:49
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Денис Шафіков посів 38 місце на турнірі Світового покерного туру в Дюранті, ставши єдиним європейцем у призовій зоні
Денис Шафіков - один із найкращих покеристів України
Денис Шафіков - один із найкращих покеристів України

Світова серія покеру продовжує свою подорож центрами ігрової індустрії США. Вчора добіг кінця Main Event на WPT Choctaw Championship у місті Дюрант.

Бай-ін події становив лише 3800 доларів, що дозволило зібрати аж 787 входів та наростити призовий фонд до 2,7 мільйона. У призах опинилася топ-сотня гравців.

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Майже всі вони представляли США чи Канаду, а єдиним європейцем у компанії призерів був українець Денис Шафіков. Покерист зайняв 38 місце, що дозволило йому заробити 13 тисяч.

Чемпіоном став американський хайроллер Чанс Корнут. У хедз-апі йому протистояв не такий досвідчений гравець Кріс Бакнер і Чанс здобув перемогу на досвіді. Втім, Бакнер навряд чи засмутився, адже приз у 320К став найбільшим у його кар'єрі.

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Ченс Корнут стал чиплидером первого дня турнира за 25 500$ на Caribbean Poker Party

Сам Корнут виграв майже півмільйона і довів свою загальну суму доходу від покеру до 10,3 мільйони. Це дозволяє йому посісти 103 місце в рейтингу All Time Money List.

Результати фінального столу WPT Choctaw Championship:

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  1. Чанс Корнут – 486,6 тис. доларів
  2. Кріс Бакнер – 320 тис. доларів
  3. Рей Картомі – 235 тис. доларів
  4. Джеймс Хандт – 175 тис. доларів
  5. Крістен Бікнелл – 135 тис. доларів
  6. Джеймс Макі – 101 тис. доларів
  7. Анес Пурі – 78 тис. доларів
  8. Артур Морріс – 61 тис. доларів

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