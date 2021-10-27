27 жовтня 17:00
Маріуполь --
Динамо --
27 жовтня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
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Головна Гра Новини покеру

Американська пенсіонерка здолала 800 кілометрів та виграла 50 тисяч у покері

Анатолій Дерека
27 жовтня, 14:30
Роузі Полс грає в покер вже понад 15 років і не втрачає можливості заявити про себе на великих івентах

Роузі Полс давно грає у покер / Фото: Pokeroff

Цими днями у Лас-Вегасі проходить Світова серія покеру, але й інші турніри при цьому не думають зупинятися. Учора відбувся фінал великої серії Minnesota State Poker Tour.

У ній взяли участь 387 гравців, які внесли бай-ін по 1110 доларів. Особливістю турніру стала участь досвідченої покеристки Роузі Полс.

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74-річна учасниця здолала шлях у 800 км із рідного штату Вайомінг, щоб зіграти на MSPT, і у підсумку посіла друге місце у Main Event. Роузі навіть довгий час була чіплідером за фінальним столом, однак у хедз-апі все ж таки поступилася.

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Це дозволило їй отримати найкращі призові за її 15-річну кар'єру – 50,8 тисячі доларів. До цього найгучнішим її успіхом була перемога на щорічному івенті Deadwood Shootout 2007 року, де вона залишила позаду 202 учасників.