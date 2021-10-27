Американская пенсионерка преодолела 800 километров и выиграла 50 тысяч в покере

Роузи Полс давно играет в покер / Фото: Pokeroff

В эти дни в Лас-Вегасе проходит Мировая серия покера, но и другие турниры при этом не думают останавливаться. Вчера же состоялся финал крупной серии Minnesota State Poker Tour.

В ней приняли участие 387 игроков, которые внесли бай-ин по 1110 долларов. Особенностью турнира стало участие опытной покеристки Роузи Полс.

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74-летняя участница преодолела путь в 800 км из родного штата Вайоминг, чтобы сыграть на MSPT и в итоге заняла второе место в Main Event. Роузи даже долгое время была чиплидером за финальным столом, однако в хедз-апе все же уступила.

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Это позволило ей получить лучшие призовые за ее 15-летнюю карьеру – 50,8 тысяч долларов. До этого самым громким ее успехом была победа на ежегодном ивенте Deadwood Shootout в 2007 году, где она оставила позади себя 202 участника.