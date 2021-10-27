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Шахтер --
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Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
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Львов --
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Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
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Зальцбург --
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Главная Игра Новости покера

Американская пенсионерка преодолела 800 километров и выиграла 50 тысяч в покере

Анатолий Дерека
27 октября, 14:30
Роузи Полс играет в покер уже более 15 лет и не упускает возможности заявить о себе на крупных ивентах

Роузи Полс давно играет в покер / Фото: Pokeroff

В эти дни в Лас-Вегасе проходит Мировая серия покера, но и другие турниры при этом не думают останавливаться. Вчера же состоялся финал крупной серии Minnesota State Poker Tour.

В ней приняли участие 387 игроков, которые внесли бай-ин по 1110 долларов. Особенностью турнира стало участие опытной покеристки Роузи Полс.

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74-летняя участница преодолела путь в 800 км из родного штата Вайоминг, чтобы сыграть на MSPT и в итоге заняла второе место в Main Event. Роузи даже долгое время была чиплидером за финальным столом, однако в хедз-апе все же уступила.

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Это позволило ей получить лучшие призовые за ее 15-летнюю карьеру – 50,8 тысяч долларов. До этого самым громким ее успехом была победа на ежегодном ивенте Deadwood Shootout в 2007 году, где она оставила позади себя 202 участника.