Американець виграв браслет WSOP під час святкування дня народження дружини в пабі (відео)

Раян Ленг виграв другий браслет WSOP в кар'єрі / Фото: Pokernews

Вранці завершився черговий івент Світової серії покеру (WSOP Online), де розігруються 33 золотих браслети в онлайн-турнірах з 1 липня по 1 серпня.

У 13-ий турнір No Limit Hold'em Freezeout був здійснений 561 вхід, що дозволив зібрати призовий фонд 504,9 тисячі доларів. Переможцем івенту став американець Раян Ленг, який за деякими джерелами знаходився в барі на дні народження дружини під час турніру. Для уродженця Іллінойсу це вже другий браслет Світової серії покеру. Перший йому підкорився у 2018 році в офлайн-режимі.

Фінальний стіл проходив досить швидко, адже четверо гравців вилетіли протягом всього 15 хвилин. Відзначився в турнірі і білорус Роман Афанасенко, який виграв золотий браслет WSOP Online торік. У звітному івенті покерист посів третє місце, програвши свої фішки Ленгу і дозволивши йому зрівнятися з Карміном Чікконе в хедз-апі.

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Там же долю "золота" вирішила роздача, в якій обидва гравці пішли в олл-ін з парою королів. Втім, виставлення відбулося після флопу, тоді як на терні Ленгу прилетіла "дев'ятка", що дозволила йому отримати дві пари.

Результати фінального столу WSOP Online Event #13:

Раян Ленг – 108,6 тис. доларів Кармін Чікконе – 67,3 тис. доларів Роман Афанасенко – 46,3 тис. доларів Анкуша Мандава – 32,4 тис. доларів Крішна Калідас – 23,1 тис. доларів Ючі Чжу – 16,7 тис. доларів Денис Гнідаш – 12,3 тис. доларів Ден Ставила – 8,2 тис. доларів Йонас Векслер – 7,1 тис. доларів