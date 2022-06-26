Американець виграв 4,5 мільйона доларів у Лас-Вегасі та почав погоню за дружиною

Алекс Фоксен почав гонитву за Крістен Бікнелл у рейтингу WSOP за кількістю браслетів

На WSOP 2022 добіг кінця найдорожчий івент турніру. Подія з Безлімітного Холдему вимагала від хайролерів розщедритися аж на 250 тисяч доларів бай-іну.

Проте це не відлякало 56 гравців, які у сумі зібрали аж 13,9 мільйона призового фонду. У призах опинилося лише дев'ять учасників.

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Повз ITM пролетіли такі майстри як Даніель Негреану, Брін Кенні, Олексій Поняковс та Кері Катц. Підібрався близько до свого 11-го браслета Філ Айві, проте вилетів на сьомому місці.

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Тріумф же підкорився Алексу Фоксену, який розпочав фіналку чіплідером і залишився ним до фінішу, витративши близько п'ятої години на "усунення" опонентів. Для американця це перший браслет у кар'єрі, який зробив його багатшим на 4,5М.

Усього ж за кар'єру уродженець Нью-Йорка заробив 26,5 мільйонів. Що цікаво, його дружина Крістен Бікнелл також є професійною покеристкою і встигла здобути аж три браслети WSOP.

"Мені пощастило, що в мене неймовірна дружина та підтримка. Чесно кажучи, це те, що неможливо переоцінити. Дуже важливо мати вдома когось, хто максимально розуміє, через що я проходжу щодня. Вона завжди поруч, щоб поговорити про руки і просто допомогти мені у лихоліття. Я, як і всі, не застрахований від тільту та емоцій. Мені дуже пощастило, що в мене є Кріссі".

Усі призові турніру WSOP Super High Roller NLH:

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