Американец выиграл 4,5 миллиона долларов в Лас-Вегасе и начал погоню за женой

Алекс Фоксен начал погоню за Кристен Бикнелл в рейтинге WSOP по количеству браслетов
На WSOP 2022 подошел к концу самый дорогой ивент турнира. Событие по Безлимитному Холдему требовало от хайроллеров раскошелиться аж на 250 тысяч долларов бай-ина.
Тем не менее, это не отпугнуло 56 игроков, которые в сумме собрали аж 13,9 миллиона призового фонда. В призах оказалось всего девять участников.
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Мимо ITM пролетели такие мастера как Даниэль Негреану, Брин Кенни, Алексей Поняковс и Кэри Катц. Подобрался близко к своему 11-му браслету Фил Айви, однако вылетел на седьмом месте.
Триумф же покорился Алексу Фоксену, который начал финалку чиплидером и остался им до финиша, потратив около пяти часов на "устранение" оппонентов. Для американца это первый браслет в карьере, который сделал его богаче на 4,5М.
Всего же за карьеру уроженец Нью-Йорка заработал 26,5 миллиона. Что интересно, его жена Кристен Бикнелл также является профессиональной покеристкой и успела добыть аж три браслета WSOP.
"Мне повезло, что у меня невероятная жена и поддержка. Честно говоря, это то, что невозможно переоценить. Очень важно иметь дома кого-то, кто максимально понимает, через что я прохожу каждый день.
Она всегда рядом, чтобы поговорить про руки и просто помочь мне в тяжелые времена. Я, как и все, не застрахован от тильта и эмоций. Мне очень повезло, что у меня есть Крисси".
Все призовые турнира WSOP Super High Roller NLH:
- Алекс Фоксен – 4,56 млн долларов
- Брэндон Стивен – 2,82 млн долларов
- Крис Хуничен – 1,93 млн долларов
- Адриан Матеос – 1,36 млн долларов
- Сэм Соверел – 1 млн долларов
- Мартин Кабрел – 759,3 тыс. долларов
- Фил Айви – 597,3 тыс. долларов
- Даниэль Зак – 488 тыс. долларов
- Хенрик Хеклен – 414,8 тыс. долларов