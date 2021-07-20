Американець з Ірану Мартін Замані взяв дебютний браслет WSOP у турнірі з Омахи

Хлопець зумів обійти п'ятсот з гаком суперників і виграти найбільші для себе призові в онлайні

Мартін Замани виграв перший браслет WSOP / Фото: Pokernews

Вчора завершився ще один турнір Світової серії покеру (WSOP Online), де розігруються 33 золотих браслети в онлайн-івентах з 1 липня по 1 серпня.

Попри відносно невеликий бай-ін 888 доларів, турнір №19 Crazy Eights з Омахи PLO зібрав всього 507 входів. Відомих покеристів у ньому не спостерігалося. Хіба що варто відзначити, що Ендрю Ліхтенбергер, який не пропускає практично жодного турніру серії, фінішував на 17 місці, піднявши 3 тисячі доларів.

Тріумфатором івенту став американець іранського походження Мартін Замани, який раніше в онлайн-турнірах не особливо відзначався. У вирішальній стадії події Мартін зумів за допомогою сету залишити Джона Дель Россі на третьому місці та увійти в хедз-ап чіплідером. Там він без проблем виграв у Шона Строком, який пішов в олл-ін з КК, тоді як Замані отримав на руки пару тузів.

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Відзначимо, що на живих івентах американець зумів заробити 2,6 мільйона доларів, а в минулому році став тріумфатором WSOP Circuit в Лас-Вегасі. Найбільші свої призові (895К) Мартін заробив в січні 2019 року, перемігши на турнірі PokerStars Caribbean Adventure.

Результати фінального столу WSOP Online Event #19:

Мартін Замани – 92,5 тис. доларів Шон Строк – 57 тис. доларів Джон Дель Россі – 38,9 тис. доларів Раян Дельпауло – 27 тис. доларів Bobbybaldwin – 19,2 тис. доларів Аркадій Цініс – 13,8 тис. доларів Лорен Кляйн – 10,2 тис. доларів