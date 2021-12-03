Звезда Манчестер Юнайтед открыл киберклуб по League of Legends и Valorant (видео)

Давид Де Хеа организовал киберклуб Rebels Gaming Club / Фото: Getty Images

Известные футболисты все чаще интегрируются в киберспорт. Так, звезды ПСЖ Килиан Мбаппе и Лионель Месси являются официальными лицами футбольных симуляторов FIFA и eFootball.

А защитник Барселоны Жерар Пике летом выкупил команду в League of Legends, не пожалев 300 тысяч евро. По его пути решил пойти и соотечественник Давид Де Хеа, который выступает за английский Манчестер Юнайтед.

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Давид Де Хеа / Фото: AFP

Вратарь манкунианцев и сборной Испании объявил о создании собственного киберспортивного клуба под названием "Rebels Gaming Club". Офис RGC будет находиться в столице страны Мадриде.

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Сам клуб откроет составы по нескольким симуляторам: League of Legends, Valorant и Rainbow Six Siege. Сам Де Хеа прокомментировал причину, по которой создал киберклуб.

"Цифровая эпоха и технологии создали игровое поле, которое можно использовать для открытия новых возможностей. Мы хотим, чтобы Rebels Gaming стал одним из глобальных клубов не только из-за возможности соревноваться на самом высоком уровне, но и потому, что хочет вдохновлять и развивать молодых талантов".

Открытие или покупка киберклуба – вовсе не новинка даже для Манчестер Юнайтед. В августе этого года киберкоманду по симулятору Rainbow Six Siege приобрел и вингер Манчестер Юнайтед Джесси Лингард.