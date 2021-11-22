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Скандальный геймер, который обвиняется в изнасиловании, сыграет за женскую команду по Dota 2

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
22 ноября, 20:35
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На турнире Dota Pro Circuit впервые появится команда из женщин, чью компанию разбавит игрок с неоднозначной репутацией Макс Бэйтман
Макс Бэйтман и Фрея Хальмстрем станут сокомандниками
Макс Бэйтман и Фрея Хальмстрем станут сокомандниками

29 ноября в Северной Америке стартует турнир Dota Pro Circuit 2021/2022. Длиться он будет аж до 21 января, а по итогам серии будет разыгран призовой фонд в 75 миллионов долларов.

Впервые участие в DPC примет женский коллектив. 4 представительницы прекрасного пола смогли попасть во второй дивизион лиги Северной Америки в обход отборочных. Команда заняла слот коллектива Bumble Bee’s.

Правила в системе Dota Pro Circuit была подвержена изменениям. Новости Dota 2 – обзоры событий киберспорта, аналитика, анонсы, интервью, статьи – N1tQLiZLP | EGW

Ранее за коллектив играли Джеки Мао, Дэвид Халл и Закари Фридман, однако в межсезонье они покинули ростер и их место заняли киберспортсменки из четырех разных стран:

  • Изабель Гуле (Канада)
  • Саюри Яманака (Бразилия)
  • Фрея Хольмстрем (Швеция)
  • Мишель Гомес (США)

При этом команда будет не полностью женской. Пятый слот в коллективе занял скандальный Макс Бэйтман. Отметим, что в 2017 году американец был уволен с поста менеджера NRG и San Francisco Shock из-за обвинений в сексуальном изнасиловании.

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Жертвой оказалась стримерша Krystlin, которая считала Макса близким другом и отправилась с ним на вечеринку. Девушка утверждает, что почувствовала головокружение и тошноту после выпитого алкоголя.

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После этого, по словам девушки, Бэйтман лег рядом с ней на кровать и изнасиловал ее. Krystlin обратилась в полицию, однако дело было закрыто из-за недостатка доказательств.

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