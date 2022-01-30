Знойная куколка заскучала без парня, который уехал играть в Киев – горячие фото в купальниках

Очаровательная Дженни Но - спутница покериста Бертрана Гроспелье / Фото: Instagram Дженни Но

Французский игрок Бертран Гроспелье является одним из лучших покеристов в истории. Игрок возглавляет французский Money List и входит в ТОП-50 самых успешных геймеров в истории.

За свою карьеру ElkY заработал почти 15 миллионов долларов в "живых" турнирах. Кроме того, француз выиграл два браслета WSOP с разницей аж в 8 лет.

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В покер он пришел из киберспорта, где в 00-ых был одним из лучших игроков в StarCraft, выступая за терранов в команде eSTRO. Именно в той сфере Гроспелье и познакомился со своей девушкой Дженни Но.

Красотка является уроженкой Южной Кореи, однако позже переехала в Чехию. Какое-то время пара жила во Франции, на родине Бертрана, а позже осела таки в Праге. Неудивительно, ведь именно этот город считают покерной столицей Европы.

Сама девушка редко светится в СМИ, поэтому о ней мало что известно. Дженни является киберспортсменкой, а также работает на крупную стриминговую платформу. Кроме того, Но любит путешествовать по миру и играть в карты.

Также красотка активно ведет страничку в Instagram, часто публикуя соблазнительные снимки в сети. На нее подписано 12,5 тысячи фолловеров.

Особое место занимают фотографии в купальниках.

К слову, в середине января Гроспелье приезжал в Киев на PokerMatch UA Millions, где сыграл в турнире Leon's Challenge вместе с Леоном Цукерником. ElkY совсем немного не дотянул до финалки – 13 место.