10 октября 21:45
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Босния и Герцеговина --
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Динамо --
16 октября 19:30
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Колос --
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Минай --
Десна --
17 октября 17:00
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Рух --
17 октября 19:30
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Ворскла --
18 октября 19:30
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Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
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Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
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Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
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Спортинг --
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ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
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Ливерпуль --
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Реал --
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Динамо --
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Вольфсбург --
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Бенфика --
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Зажигательные танцы, красотки и призы: как прошло открытие покерной резиденции в Киеве (фото)

Андрей Трофимов
11 октября, 21:10
Компания PokerMatch устроила шикарное открытие своей резиденции в столице Украины, подарив гостям море эмоций и крутое настроение

Крупнейший покер-рум Украины PokerMatch открыл собственную резиденцию / Фото: PokerMatch

На выходных PokerMatch официально открыл свою собственную резиденцию в центре Киева. Настоящий рай для покеристов расположился в клубе спортивного покера Crystal по адресу Парковая дорога, 2.

Компания подарила посетителям незабываемый вечер. Гостей приняло двухэтажное заведение с небольшим покер-румом, а также большими рестораном и баром.

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Данное событие посетили амбассадоры PokerMatch, среди которых и самый успешный покерист Украины Евгений Качалов, а также популярный шоумен Дядя Жора. Кроме того, покер-рум объявил имя еще одного своего представителя – Михаила Гутого.

Организаторы также порадовали гостей крутым фуршетом, живой музыкой и зажигательными танцами. Кроме того, PokerMatch не оставил посетителей без подарков. Победители викторины выигрывали брендовые футболки, худи, колоды карт и кепки от компании.

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Кроме того, публику развлекал и Дядя Жора, который провел товарищеский турнир по Холдему с некоторыми желающими игроками. Несмотря на отсутствие солидного призового фонда, участники получили невероятные эмоции от игры и общения с позитивным человеком.

Главной же фишкой вечера стал турнир по Безлимитному Холдему PokerMatch Residence Grand Opening Event. В него было выполнено 63 входа, а девять участников разделили между собой призовой фонд.

В топ-пятерку попали чемпион Main Event PokerMatch UA Millions Ричард Нойман, а также амбассадор компании Евгений Качалов. Правда, звездному гостю пришлось довольствоваться третьим местом, тогда как чемпионом стал Алексей Гаевский.

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