Загнали ниже плинтуса: украинец – аутсайдер на Олимпиаде-2022

Долетит ли Дмитрий Мазурчук до медали в Пекине? / Фото: Getty Images

На прошлой неделе в Пекине начались зимние Олимпийские Игры-2022. Почти три тысячи спортсменов съехались в столицу Китая, чтобы разделить между собой 109 комплектов медалей.

Украину же представят 45 спортсменов, их шансы на медали оценивают довольно низко. Букмекеры считают, что Украина не возьмет ни одной медали на Олимпиаде. Сегодня наша страна будет представлена участником в лыжном двоеборье на дистанции 10 км.

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Украинец Дмитрий Мазурчук станет одним из 55-ти участников, однако наш участник будет аутсайдером соревнования. Букмекеры оценили шансы 20-ти спортсменов в данной гонке и украинец в этом рейтинге предпоследний.

Коэффициент Parimatch на победу Мазурчука в лыжном двоеборье составляет аж 201.00. Ниже шансы лишь у представителя Казахстана Чингиза Ракпарова (301.00).

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Безоговорочным фаворитом гонки является норвежец Ярл Магнус Риибер – ставка всего 1.55. Его основными конкурентами видятся австриец Йоханнес Лампартер (6.00), а также спортсмен из Германии Винценц Гайгер (8.00).

Отметим, что старт соревнования намечен на 10:00 по киевскому времени, тогда как финал начнется в 13:00. В прямой трансляции биатлон будет доступен на телеканале UA:Перший, а также на платформе OLL.TV.