Загнали нижче плінтуса: українець – аутсайдер на Олімпіаді-2022

Чи долетить Дмитро Мазурчук до медалі у Пекіні? / Фото: Getty Images

Минулого тижня у Пекіні розпочалися зимові Олімпійські Ігри-2022. Майже три тисячі спортсменів з'їхалися до столиці Китаю, щоб поділити між собою 109 комплектів медалей.

Україну представлять 45 спортсменів, їхні шанси на медалі оцінюють досить низько. Букмекери вважають, що Україна не візьме жодної медалі на Олімпіаді. Сьогодні наша країна буде представлена учасником у лижному двоборстві на відстані 10 км.

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Українець Дмитро Мазурчук стане одним із 55-ти учасників, проте наш учасник буде аутсайдером змагання. Букмекери оцінили шанси 20-ти спортсменів у цій гонці та українець у цьому рейтингу передостанній.

Коефіцієнт Parimatch на перемогу Мазурчука у лижному двоборстві становить аж 201.00. Найнижчі шанси лише у представника Казахстану Чингіза Ракпарова (301.00).

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Беззаперечним фаворитом гонки є норвежець Ярл Магнус Ріїбер – ставка всього 1.55. Його основними конкурентами бачаться австрієць Йоханнес Лампартер (6.00), а також спортсмен із Німеччини Вінценц Гайгер (8.00).

Зазначимо, що старт змагання намічено на 10:00 за київським часом, тоді як фінал розпочнеться о 13:00. У прямій трансляції біатлон буде доступний на телеканалі UA:Перший, а також на платформі OLL.TV.