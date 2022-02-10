9 февраля 21:45
Манчестер Сити 2
Брентфорд 0
9 февраля 22:00
Милан 4
Лацио 0
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 18:30
Челси --
Палмейрас --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Казино

Выбросили из машины, а авто забрали за долги: чумовая история звезды украинского футбола

Максим Мельник
10 февраля, 07:04
Бывший игрок сборной Украины Роман Максимюк подсел на азартные игры в Питере, а потом проиграл все свои сбережения

Звездное время Максимюка пришлось на Зенит / Фото: Коллаж: Сегодня

Роман Максимюк был очень ярким игроком конца 90-х. Из ивано-франковского Прикарпатья его пригласили в Зенит, потом в киевское Динамо. Есть в его карьере и сборная Украины.

Сейчас знаменитый футболист работает грузчиком в супермаркете, а раньше спускал тысячи долларов в казино.

Реклама

С азартными играми Максимюка познакомили в Санкт-Петербурге. Его пригласили на открытие казино, дали бесплатных фишек и пошло-поехало...

О пагубном пристрастии Романа как-то рассказал знаменитый украинский тренер Евгений Кучеревский, который его тренировал в Днепре.

"Специалист с ним работал. Роман в церковь стал ходить, образок у него на тумбочке стоял. Только закончился курс психотерапии – он на следующий день пошел в казино и проиграл 20 тысяч долларов. Привезли его на базу, выбросили из машины, а авто забрали за долги. Тут никакой психотерапевт не поможет", – дает цитату тренера Евроспорт.

Читайте также: Футболист Динамо проиграл в казино миллион долларов и квартиру в центре Киева

Реклама

"Я был игроманом, этого не скрываю, все об этом знают. Все сбережения, что я заработал, я проиграл в казино", – подтверждает Максимюк.