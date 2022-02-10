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Викинули з машини, а авто забрали за борги: чумова історія зірки українського футболу

Максим Мельник
10 лютого, 07:04
Колишній гравець збірної України Роман Максимюк підсів на азартні ігри у Пітері, а потім програв усі свої заощадження

Зірковий час Максимюка прийшовся на Зеніт / Фото: Колаж: Сьогодні

Роман Максимюк був надзвичайно яскравим гравцем кінця 90-х. З івано-франківського Прикарпаття його запросили до Зеніту, потім до київського Динамо. Є у його кар'єрі й збірна України.

Зараз знаменитий футболіст працює вантажником у супермаркеті, а раніше спускав тисячі доларів у казино

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З азартними іграми Максимюка познайомили у Санкт-Петербурзі. Його запросили на відкриття казино, дали безкоштовних фішок і пішло-поїхало.

Про згубну пристрасть Романа якось розповів знаменитий український тренер Євген Кучеревський, який його тренував у Дніпрі.

"Спеціаліст із ним працював. Роман у церкву став ходити, образок у нього на тумбочці стояв. Тільки закінчився курс психотерапії – він наступного дня пішов у казино та програв 20 тисяч доларів. Привезли його на базу, викинули з машини, а авто забрали за борги. Тут ніякий психотерапевт не допоможе", – дає цитату тренера Євроспорт.

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"Я був ігроманом, цього не приховую, всі про це знають. Усі заощадження, що я заробив, я програв у казино", – підтверджує Максимюк.