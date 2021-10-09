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Владелец автосалона удачно заехал в Лас-Вегас, выиграв почти 100 тысяч в покер

Анатолий Дерека
9 октября, 17:00
Рафаэль Леброн оказался сильнейшим игроком в Стад, выиграв второй золотой браслет в карьере

Рафаэль Леброн - счастливый обладатель золотого браслета WSOP / Фото: WSOP

30 сентября в Лас-Вегасе началась Мировая серия покера. WSOP проходит в офлайн-режим после того, как в прошлом году сделала паузу из-за пандемии коронавируса.

Вчера завершился 14-ый ивент серии по Семикарточному Стаду. На турнир с бай-ином 1500 долларов зарегистрировался 261 игрок. Из популярных игроков за финальный стол попал разве что Шон Диб, но американец довольствовался пятым местом.

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Победителем же стал полупрофессионал Рафаэль Леброн, владелец автосалона в Вашингтоне. Парень добыл свой второй браслет в карьере после триумфа в ивенте по Лимитному Холдему пять лет назад.

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Сам Рафаэль признается, что обычно играет в покер три раза в год, однако на время WSOP он бросает все свои дела и участвует в максимальном количестве ивентов.

Результаты WSOP #14 Seven Card Stud:

  1. Рафаэль Леброн – 82,2 тыс долларов
  2. Дэвид Уильямс – 50,8 тыс долларов
  3. Дэвид Московиц – 35,5 тыс долларов
  4. Кристина Хилл – 25,3 тыс долларов
  5. Шон Диб – 18,4 тыс долларов
  6. Николас Сайкен – 13,6 тыс долларов
  7. Маурицио Мелара – 10,4 тыс долларов
  8. Хал Ротхольц – 8,1 тыс долларов
  9. Стивен Альбини – 6,5 тыс долларов

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