9 жовтня 19:00
Фінляндія --
Україна --
10 жовтня 21:45
Іспанія --
Франція --
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Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
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Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
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Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
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Шериф --
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Шахтар --
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Вольфсбург --
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Баварія --
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Янг Бойз --
Вільярреал --
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Аталанта --
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Севілья --
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Головна Гра Новини покеру

Власник автосалону вдало заїхав у Лас-Вегас, вигравши майже 100 тисяч в покер

Анатолій Дерека
9 жовтня, 17:00
Рафаель Леброн виявився найсильнішим гравцем в Стад, вигравши другий золотий браслет в кар'єрі

Рафаель Леброн - щасливий володар золотого браслета WSOP / Фото: WSOP

30 вересня о Лас-Вегасі розпочалася Світова серія покеру. WSOP проходить в офлайн-режим після того, як в минулому році зробила паузу через пандемію коронавірусу.

Вчора завершився 14-ий івент серії з Семикарткового Стаду. На турнір з бай-іном 1500 доларів зареєструвався 261 гравець. З популярних гравців за фінальним столом потрапив хіба що Шон Діб, але американець задовольнився п'ятим місцем.

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Переможцем же став напівпрофесіонал Рафаель Леброн, власник автосалону у Вашингтоні. Хлопець здобув свій другий браслет в кар'єрі після тріумфу в івенті з Лімітного Холдему п'ять років тому.

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Сам Рафаель визнається, що зазвичай грає в покер три рази на рік, проте на час WSOP він кидає всі свої справи та бере участь в максимальній кількості івентів.

Результати WSOP #14 Seven Card Stud:

  1. Рафаель Леброн – 82,2 тис доларів
  2. Девід Вільямс – 50,8 тис доларів
  3. Девід Московіц – 35,5 тис доларів
  4. Христина Хілл – 25,3 тис доларів
  5. Шон Діб – 18,4 тис доларів
  6. Ніколас Сайкен – 13,6 тис доларів
  7. Мауріціо Мелара – 10,4 тис доларів
  8. Хал Ротхольц – 8,1 тис доларів
  9. Стівен Альбіні – 6,5 тис доларів

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