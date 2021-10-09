Власник автосалону вдало заїхав у Лас-Вегас, вигравши майже 100 тисяч в покер

Рафаель Леброн - щасливий володар золотого браслета WSOP / Фото: WSOP

30 вересня о Лас-Вегасі розпочалася Світова серія покеру. WSOP проходить в офлайн-режим після того, як в минулому році зробила паузу через пандемію коронавірусу.

Вчора завершився 14-ий івент серії з Семикарткового Стаду. На турнір з бай-іном 1500 доларів зареєструвався 261 гравець. З популярних гравців за фінальним столом потрапив хіба що Шон Діб, але американець задовольнився п'ятим місцем.

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Переможцем же став напівпрофесіонал Рафаель Леброн, власник автосалону у Вашингтоні. Хлопець здобув свій другий браслет в кар'єрі після тріумфу в івенті з Лімітного Холдему п'ять років тому.

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Сам Рафаель визнається, що зазвичай грає в покер три рази на рік, проте на час WSOP він кидає всі свої справи та бере участь в максимальній кількості івентів.

Результати WSOP #14 Seven Card Stud:

Рафаель Леброн – 82,2 тис доларів Девід Вільямс – 50,8 тис доларів Девід Московіц – 35,5 тис доларів Христина Хілл – 25,3 тис доларів Шон Діб – 18,4 тис доларів Ніколас Сайкен – 13,6 тис доларів Мауріціо Мелара – 10,4 тис доларів Хал Ротхольц – 8,1 тис доларів Стівен Альбіні – 6,5 тис доларів