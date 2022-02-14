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Главная Игра Казино

В США арестовали азартную монашку, которая прогуляла 835 тысяч в казино – детали скандала

Павел Василенко
14 февраля, 06:48
80-летняя директор католической школы Лос-Анджелеса Мэри Маргарет Крупер понесет ответственность за хищение средств в особо крупных размерах

Монашка Мэри Маргарет Крупер оказалась игроманкой

В Лос-Анджелесе вынесли приговор 80-летней монашке Мэри Маргарет Крупер. Женщину обвиняли в краже почти миллиона долларов.

Несколько лет назад монахиня уволилась с поста директора католической школы, а последующий аудит вскрыл ее преступления. Оказалось, что Крупер использовала в личных целях не менее 500 тысяч долларов, выделенных родителями на школу.

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Позже Мэри созналась в хищении 835 тысяч долларов, которые она спустила на поездки, игру в карты и казино. Экс-директор давала родителям детей ложный расчетный счет, который не контролировался бухгалтерией школы. С него она и тратила деньги.

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Сначала школа вступилась за Крупер, пообещав наказать ее согласно монашескому ордену. Впрочем, позже было проведено более тщательное расследование и за монашку взялась полиция.

В итоге на днях суд вынес решение по делу Мэри Маргарет. Женщине придется провести один год в тюрьме, а также возместить весь ущерб школе. Сама Крупер раскаялась в содеянном:

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"Я согрешила, нарушила закон и мне нет оправдания. Мои действия нарушили мои обеты, заповеди, закон и священное доверие, оказанное мне. Я ошиблась и глубоко сожалею о той боли и страданиях, которые причинила множеству людей".