В США арестовали азартную монашку, которая прогуляла 835 тысяч в казино – детали скандала

Монашка Мэри Маргарет Крупер оказалась игроманкой
В Лос-Анджелесе вынесли приговор 80-летней монашке Мэри Маргарет Крупер. Женщину обвиняли в краже почти миллиона долларов.
Несколько лет назад монахиня уволилась с поста директора католической школы, а последующий аудит вскрыл ее преступления. Оказалось, что Крупер использовала в личных целях не менее 500 тысяч долларов, выделенных родителями на школу.
Позже Мэри созналась в хищении 835 тысяч долларов, которые она спустила на поездки, игру в карты и казино. Экс-директор давала родителям детей ложный расчетный счет, который не контролировался бухгалтерией школы. С него она и тратила деньги.
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Сначала школа вступилась за Крупер, пообещав наказать ее согласно монашескому ордену. Впрочем, позже было проведено более тщательное расследование и за монашку взялась полиция.
В итоге на днях суд вынес решение по делу Мэри Маргарет. Женщине придется провести один год в тюрьме, а также возместить весь ущерб школе. Сама Крупер раскаялась в содеянном:
"Я согрешила, нарушила закон и мне нет оправдания. Мои действия нарушили мои обеты, заповеди, закон и священное доверие, оказанное мне. Я ошиблась и глубоко сожалею о той боли и страданиях, которые причинила множеству людей".