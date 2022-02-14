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У США заарештували азартну черницю, яка прогуляла 835 тисяч у казино – деталі скандалу

Павло Василенко
14 лютого, 06:48
80-річна директор католицької школи Лос-Анджелеса Мері Маргарет Крупер понесе відповідальність за розкрадання коштів у особливо великих розмірах

Черниця Мері Маргарет Крупер виявилася ігроманкою

У Лос-Анджелесі ухвалили вирок 80-річній черниці Мері Маргарет Крупер. Жінку звинувачували у крадіжці майже мільйон доларів.

Кілька років тому черниця звільнилася з посади директора католицької школи, а наступний аудит розкрив її злочини. Виявилося, що Крупер використала в особистих цілях щонайменше 500 тисяч доларів, виділених батьками на школу.

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Пізніше Мері зізналася у розкраданні 835 тисяч доларів, які вона спустила на поїздки, гру в карти та казино. Екс-директорка давала батькам дітей помилковий розрахунковий рахунок, який не контролювався бухгалтерією школи. З нього вона і витрачала гроші.

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Спочатку школа заступилася за Крупер, пообіцявши покарати її згідно з чернечим орденом. Втім, пізніше було проведено ретельніше розслідування і за черницю взялася поліція.

У результаті днями суд ухвалив рішення у справі Мері Маргарет. Жінці доведеться провести один рік у в'язниці, а також відшкодувати всі збитки школі. Сама Крупер покаялася у скоєному:

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"Я згрішила, порушила закон і мені немає виправдання. Мої дії порушили мої обітниці, заповіді, закон і священну довіру, надану мені. Я помилилася і глибоко жалкую за той біль і страждання, які завдала безлічі людей".