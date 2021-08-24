23 августа 19:30 Видео
Львов 1
Ингулец 2
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Новости покера

В Одессе проходит горячая серия турниров ко Дню Независимости Украины – яркие фото и видео

Андрей Трофимов
24 августа, 18:30
PokerMatch UA Millions достиг своего экватора. Уже определился первый чемпион крупного ивента

Одесса принимает крупнейшую покерную серию Украины PokerMatch UA Millions / Фото: PokerMatch

В эти дни в Одессе проходит крупная покерная серия PokerMatch UA Millions. С 20 по 29 августа участников ожидает 9 супертурниров!

Общий призовой фонд событий составит более 10 миллионов гривен. Серия уже начала дарить море эмоций от ивентов по Безлимитному Холдему и Омахе.

Читайте также: Киевлянин проиграл раздачу и стал миллионером

Все ивенты проходят в одесском казино First (Gagarinn Hotel) на берегу Черного моря. Уже определился победитель первого супертурнира PokerMatch Millions.

Реклама

Им стал одессит Владимир Гулько. Игрок в напряженной пятичасовой схватке все же добыл Кубок и главный приз ивента – 400 тысяч гривен.

Календарь оставшихся игр PokerMatch UA Millions:

ДатыИвентБай-инГарантия
22-24 августаIndependence Cup30 000 грн2 млн грн
23-24 августаFirst Open Cup1500/8000 грн1 млн грн
24 августаUkraine Poker Cup Omaha PL8000 грн300 тыс. грн
25 августаPokerMatch Stars Bounty9200 грн500 тыс. грн
25 августаHyper Turbo Event3500 грн200 тыс. грн
26-27 августаProgressive Knockout 8-max11 500 грн500 тыс. грн
28-29 августаGoodbye Summer1000/5500 грн500 тыс. грн
25-29 августаMain Event2500/20 000 грн3 млн грн

Предлагаем вспомнить самые яркие моменты серии PokerMatch UA Millions за эти пять дней:

Реклама