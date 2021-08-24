В Одессе проходит горячая серия турниров ко Дню Независимости Украины – яркие фото и видео

Одесса принимает крупнейшую покерную серию Украины PokerMatch UA Millions / Фото: PokerMatch

В эти дни в Одессе проходит крупная покерная серия PokerMatch UA Millions. С 20 по 29 августа участников ожидает 9 супертурниров!

Общий призовой фонд событий составит более 10 миллионов гривен. Серия уже начала дарить море эмоций от ивентов по Безлимитному Холдему и Омахе.

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Все ивенты проходят в одесском казино First (Gagarinn Hotel) на берегу Черного моря. Уже определился победитель первого супертурнира PokerMatch Millions.

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Им стал одессит Владимир Гулько. Игрок в напряженной пятичасовой схватке все же добыл Кубок и главный приз ивента – 400 тысяч гривен.

Календарь оставшихся игр PokerMatch UA Millions:

Даты Ивент Бай-ин Гарантия 22-24 августа Independence Cup 30 000 грн 2 млн грн 23-24 августа First Open Cup 1500/8000 грн 1 млн грн 24 августа Ukraine Poker Cup Omaha PL 8000 грн 300 тыс. грн 25 августа PokerMatch Stars Bounty 9200 грн 500 тыс. грн 25 августа Hyper Turbo Event 3500 грн 200 тыс. грн 26-27 августа Progressive Knockout 8-max 11 500 грн 500 тыс. грн 28-29 августа Goodbye Summer 1000/5500 грн 500 тыс. грн 25-29 августа Main Event 2500/20 000 грн 3 млн грн

Предлагаем вспомнить самые яркие моменты серии PokerMatch UA Millions за эти пять дней: