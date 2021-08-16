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Проиграл раздачу и стал миллионером – киевлянин сорвал мощный джекпот

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
16 августа, 15:00
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Украинский игрок поднял крупную сумму на PokerMatch благодаря проигранной раздаче с каре дам
На PokerMatch сорван бэд-бит джекпот
На PokerMatch сорван бэд-бит джекпот / Фото: PokerMatch

В начале июля PokerMatch запустил акцию, в ходе которой разыгрывает крупный бэд-бит-джекпот в Холдеме и Омахе. Для новичков объясним, что Bad Beat обычно является одной из самых досадных ситуаций в покере.

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Речь об обстоятельстве, когда игрок собирает высокую комбинацию, однако проигрывает конкуренту с более сильной рукой. По условиям PokerMatch минимальной комбинацией для бэд-бита является каре валетов.

Вчера же был сорван джекпот в размере 3,2 миллиона гривен. Все дело в том, что за одним из кэш-столов Холдема на лимите 50/100 грн игрок spartak_1 собрал каре из дам. Однако раздачу он уступил alkajda6, которому выпал роял-флеш.

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Эта ситуация позволила обогатиться более 200 покеристам. Пятерка игроков, которые сидели за столом с участниками бэд-бита, получили по солидному выигрышу:

  • spartak_1 – 1 095 711 грн
  • alkajda6 – 876 569 грн
  • hank23 – 146 094 грн
  • galina1998 – 146 094 грн
  • metrolog1986 – 146 094 грн
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Еще 224 участника за другими столами получили надбавку к своему банроллу в виде 1956 гривен. Стоит отметить, что размер бэд-бит джекпота постоянно растет. С правилами его розыгрыша можно ознакомиться на сайте PokerMatch.

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