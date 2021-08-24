В Одесі проходить гаряча серія турнірів до Дня Незалежності України – яскраві фото та відео

Одеса приймає найбільшу покерну серію України PokerMatch UA Millions / Фото: PokerMatch

В ці дні в Одесі проходить велика покерна серія PokerMatch UA Millions. З 20 по 29 серпня на учасників чекає 9 супертурнірів!

Загальний призовий фонд подій складе більше 10 мільйонів гривень. Серія вже почала дарувати море емоцій від івентів з Безлімітного Холдему та Омахм.

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Всі турніри проходять в одеському казино First (Gagarinn Hotel) на березі Чорного моря. Вже визначився переможець першого супертурніру PokerMatch Millions.

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Ним став одесит Володимир Гулько. Гравець в напруженій п'ятигодинній битві все ж здобув Кубок і головний приз івенту – 400 тисяч гривень.

Календар наступних ігор PokerMatch UA Millions:

дати Івент Бай-ін Гарантія 22-24 серпня Independence Cup 30 000 грн 2 млн грн 23-24 серпня First Open Cup 1500/8000 грн 1 млн грн 24 серпня Ukraine Poker Cup Omaha PL 8000 грн 300 тис. грн 25 серпня PokerMatch Stars Bounty 9200 грн 500 тис. грн 25 серпня Hyper Turbo Event 3500 грн 200 тис. грн 26-27 серпня Progressive Knockout 8-max 11 500 грн 500 тис. грн 28-29 серпня Goodbye Summer 1000/5500 грн 500 тис. грн 25-29 серпня Main Event 2500/20 000 грн 3 млн грн

Пропонуємо згадати найяскравіші моменти серії PokerMatch UA Millions за ці п'ять днів: