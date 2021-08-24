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В Одесі проходить гаряча серія турнірів до Дня Незалежності України – яскраві фото та відео

Андрій Трофімов
24 серпня, 18:30
PokerMatch UA Millions досяг свого екватора. Вже визначився перший чемпіон великого івенту

Одеса приймає найбільшу покерну серію України PokerMatch UA Millions / Фото: PokerMatch

В ці дні в Одесі проходить велика покерна серія PokerMatch UA Millions. З 20 по 29 серпня на учасників чекає 9 супертурнірів!

Загальний призовий фонд подій складе більше 10 мільйонів гривень. Серія вже почала дарувати море емоцій від івентів з Безлімітного Холдему та Омахм.

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Всі турніри проходять в одеському казино First (Gagarinn Hotel) на березі Чорного моря. Вже визначився переможець першого супертурніру PokerMatch Millions.

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Ним став одесит Володимир Гулько. Гравець в напруженій п'ятигодинній битві все ж здобув Кубок і головний приз івенту – 400 тисяч гривень.

Календар наступних ігор PokerMatch UA Millions:

дати Івент Бай-ін Гарантія
22-24 серпняIndependence Cup30 000 грн2 млн грн
23-24 серпняFirst Open Cup1500/8000 грн1 млн грн
24 серпняUkraine Poker Cup Omaha PL8000 грн300 тис. грн
25 серпняPokerMatch Stars Bounty9200 грн500 тис. грн
25 серпняHyper Turbo Event3500 грн200 тис. грн
26-27 серпняProgressive Knockout 8-max11 500 грн500 тис. грн
28-29 серпняGoodbye Summer1000/5500 грн500 тис. грн
25-29 серпняMain Event2500/20 000 грн3 млн грн

Пропонуємо згадати найяскравіші моменти серії PokerMatch UA Millions за ці п'ять днів:

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