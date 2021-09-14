14 сентября 19:45
Севилья --
Зальцбург --
14 сентября 19:45
Янг Бойз --
Манчестер Юнайтед --
14 сентября 22:00
Динамо --
Бенфика --
14 сентября 22:00
Барселона --
Бавария --
14 сентября 22:00
Челси --
Зенит --
14 сентября 22:00
Мальме --
Ювентус --
14 сентября 22:00
Лилль --
Вольфсбург --
14 сентября 22:00
Вильярреал --
Аталанта --
15 сентября 19:45
Бешикташ --
Боруссия Д --
15 сентября 19:45
Шериф --
Шахтер --
15 сентября 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 сентября 22:00
Манчестер Сити --
Лейпциг --
15 сентября 22:00
Атлетико --
Порту --
15 сентября 22:00
Ливерпуль --
Милан --
15 сентября 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 сентября 22:00
Интер --
Реал --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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В конце сентября стартует Кубок Украины по онлайн-покеру – расписание и правила участия

Андрей Трофимов
14 сентября, 11:50
PokerMatch проведет грандиозную серию на 72 турнира, в которых разыграет более 22 миллионов гривен

Кубок Украины по онлайн-покеру пройдет на PokerMatch / Фото: PokerMatch

Совсем скоро в Украине состоится крупный ивент по онлайн-покеру. Компания PokerMatch при поддержке Всеукраинской федерации спортивного покера анонсировала проведение Кубка Украины по онлайн-покеру (UPC).

Призовой фонд серии составит более 22 миллиона гривен! Серия пройдет с 24 сентября по 17 октября и будет включать в себя аж 72 онлайн-турнира, подготовленных PokerMatch и экспертом Глебом Тремзиным.

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Большинство ивентов по Холдему, Омахе и Китайскому покеру пройдут в формате ре-энтри, без ребаев и аддонов. Победители получат памятные медали, Кубки и крутые призовые.

Бай-ины событий будут варьироваться от 250 гривен до 2000 гривен. Ежедневно будут проходить по три ивента в разных дисциплинах. Вот расписание самых крупных турниров серии:

ДатаВремяНазвание турнираИграБай-инГарантия
25.09 Вс20:00 Zhytomyr Cup 1,000,000Holdem500 грн1,000,000 грн
02.10 Сб20:00 Zaporizhzhia Cup 1,000,000Holdem500 грн1,000,000 грн
09.10 Сб20:00 Kropyvnytskyi Cup 1,000,000Holdem500 грн1,000,000 грн
16.10 Сб20:00 Chernivtsi Cup 1,000,000Holdem500 грн1,000,000 грн
17.10 Вс20:00 Kyiv Cup 2,000,000Holdem1,000 грн2,000,000 грн

Также компания разыграет еще по 300 тысяч гривен в командном лидерборде на GipsyTeam, а также в акции "Турниромания". Детали акции и полное расписание серии читайте на официальном сайте PokerMatch.

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