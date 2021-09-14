14 вересня 19:45
Севілья --
Зальцбург --
14 вересня 19:45
Янг Бойз --
Манчестер Юнайтед --
14 вересня 22:00
Динамо --
Бенфіка --
14 вересня 22:00
Барселона --
Баварія --
14 вересня 22:00
Челсі --
Зеніт --
14 вересня 22:00
Мальме --
Ювентус --
14 вересня 22:00
Лілль --
Вольфсбург --
14 вересня 22:00
Вільярреал --
Аталанта --
15 вересня 19:45
Бешикташ --
Боруссія Д --
15 вересня 19:45
Шериф --
Шахтар --
15 вересня 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 вересня 22:00
Манчестер Сіті --
Лейпциг --
15 вересня 22:00
Атлетіко --
Порту --
15 вересня 22:00
Ліверпуль --
Мілан --
15 вересня 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 вересня 22:00
Інтер --
Реал --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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В кінці вересня стартує Кубок України з онлайн-покеру – розклад та правила участі

Андрій Трофімов
14 вересня, 11:50
PokerMatch проведе грандіозну серію на 72 турніри, в яких розіграє понад 22 мільйонів гривень

Кубок України з онлайн-покеру пройде на PokerMatch / Фото: PokerMatch

Зовсім скоро в Україні відбудеться великий івент з онлайн-покеру. Компанія PokerMatch за підтримки Всеукраїнської федерації спортивного покеру анонсувала проведення Кубка України з онлайн-покеру (UPC).

Призовий фонд серії складе більше 22 мільйонів гривень ! Серія пройде з 24 вересня по 17 жовтня і буде включати в себе аж 72 онлайн-турніри, підготовлених PokerMatch і експертом Глібом Тремзіним.

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Більшість івентів з Холдему, Омахи і Китайського покеру пройдуть у форматі ре-ентрі, без ребаїв та аддонів. Переможці отримають пам'ятні медалі, Кубки і круті призові.

Бай-іни подій будуть варіюватися від 250 гривень до 2000 гривень. Щодня проходитимуть по три івенти в різних дисциплінах. Ось розклад найкрупніших турнірів:

ДатаЧасНазва турніруГраБай-інГарантія
25.09 Нд20:00 Zhytomyr Cup 1,000,000Holdem500 грн1,000,000 грн
02.10 Сб20:00 Zaporizhzhia Cup 1,000,000Holdem500 грн1,000,000 грн
09.10 Сб20:00 Kropyvnytskyi Cup 1,000,000Holdem500 грн1,000,000 грн
16.10 Сб20:00 Chernivtsi Cup 1,000,000Holdem500 грн1,000,000 грн
17.10 Нд20:00 Kyiv Cup 2,000,000Holdem1,000 грн2,000,000 грн

Також компанія розіграє ще по 300 тисяч гривень в командному лідерборді на GipsyTeam, а також в акції "Турніроманія". Деталі акції та повний розклад серії читайте на офіційному сайті PokerMatch.

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