В кінці вересня стартує Кубок України з онлайн-покеру – розклад та правила участі

Кубок України з онлайн-покеру пройде на PokerMatch / Фото: PokerMatch
Зовсім скоро в Україні відбудеться великий івент з онлайн-покеру. Компанія PokerMatch за підтримки Всеукраїнської федерації спортивного покеру анонсувала проведення Кубка України з онлайн-покеру (UPC).
Призовий фонд серії складе більше 22 мільйонів гривень ! Серія пройде з 24 вересня по 17 жовтня і буде включати в себе аж 72 онлайн-турніри, підготовлених PokerMatch і експертом Глібом Тремзіним.
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Більшість івентів з Холдему, Омахи і Китайського покеру пройдуть у форматі ре-ентрі, без ребаїв та аддонів. Переможці отримають пам'ятні медалі, Кубки і круті призові.
Бай-іни подій будуть варіюватися від 250 гривень до 2000 гривень. Щодня проходитимуть по три івенти в різних дисциплінах. Ось розклад найкрупніших турнірів:
|Дата
|Час
|Назва турніру
|Гра
|Бай-ін
|Гарантія
|25.09 Нд
|20:00
|Zhytomyr Cup 1,000,000
|Holdem
|500 грн
|1,000,000 грн
|02.10 Сб
|20:00
|Zaporizhzhia Cup 1,000,000
|Holdem
|500 грн
|1,000,000 грн
|09.10 Сб
|20:00
|Kropyvnytskyi Cup 1,000,000
|Holdem
|500 грн
|1,000,000 грн
|16.10 Сб
|20:00
|Chernivtsi Cup 1,000,000
|Holdem
|500 грн
|1,000,000 грн
|17.10 Нд
|20:00
|Kyiv Cup 2,000,000
|Holdem
|1,000 грн
|2,000,000 грн
Також компанія розіграє ще по 300 тисяч гривень в командному лідерборді на GipsyTeam, а також в акції "Турніроманія". Деталі акції та повний розклад серії читайте на офіційному сайті PokerMatch.