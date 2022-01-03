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Ушел от ответа? Эпатажный Билзерян рассказал, откуда у него миллионы долларов на покер

Андрей Трофимов, Анатолий Дерека
3 января, 16:45
Дэн не только не считает деньги за покерным столом, но и сумел собрать в Instagram более 32 миллионов подписчиков

Горячая компания Дэна Билзеряна / Фото: Instagram Дэна Билзеряна

Перед Новым годом эпатажный покерист Дэн Билзерян пришел на подкаст к Дагу Полку. Парочка скандальных покеристов провела увлекательный разговор.

Касался он в основном истории успеха Билзеряна. По одной из версий, Дэн сколотил состояние в миллионы долларов благодаря покеру. Также предполагается, что "король Instagram" получил их от отца.

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Сам Билзерян утверждает, что заработал состояние задолго до получения наследства. Полк настойчиво пытался узнать у Дэна, откуда он получил столько денег.

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Билзерян же заверяет, что сколотил банкролл именно на онлайн-покере, а затем перебрался в офлайн на средние лимиты, став постоянным посетителем казино Bellagio в Лас-Вегасе.

Уже потом Дэн начал играть в частные игры против миллиардеров. При этом ведущий подкаста несколько раз просил Билзеряна доказать реальность своего успеха, а тот лишь ответил, что несколько лет назад заработал 400К за месяц в одном из онлайн-румов Европы.

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Полк же не оставил этот ответ без внимания, так как считает, что один месяц шестизначного дохода – это лишь часть состояния Билзеряна. Дэн же указал на частные игры против бизнесменов-миллиардеров. По его данным, такие покеристы как Эндрю Робл, Антонио Эсфандиари и Жан-Роберт Белланд могут подтвердить его выигрыш.